Сирота в Кузбассе разорвал Конституцию из-за неполученного жилья

В Кузбассе возбудили административное дело против жителя Новокузнецка Игоря Горланова, разорвавшего Конституцию перед камерой, сообщила его адвокат Мария Янкина.

«Возбуждено административное дело по ст. 20.1 (Кодекса РФ об административных нарушениях), потому что он разорвал Конституцию. Они [полиция] трактуют это как неуважение к Конституции», – уточнила Янкина, передает ТАСС.

По ее словам, Горланов на протяжении шести лет не может получить жилье, которое ему положено по закону как сироте.

«Он с 2013 года стоит в очереди, и у него сейчас 646-й номер в очереди. Горланов уважает и соблюдает Конституцию, но и требует ее соблюдения от других людей. И на видео он говорит о том, что поскольку чиновники ее не соблюдают, то она [Конституция] ему больше не пригодится», – пояснила защитница.

Сам Горланов в комментарии «Ридусу» пояснил, что не задумывался о последствиях, когда рвал Конституцию.

«Я думал о том, что людям, наверное, проще будет задуматься самим и не просто усомниться именно в Конституции, а задуматься о том, как решить проблему. То есть может быть это недостаток конституции, а может быть это недостаток чиновников, ну или вообще представителей государства, которые не могут ее исполнить. Во всяком случае изменить или убрать соответствующие законы, которые они могут исполнить. Либо принимать новую Конституцию, либо какие-то другие способы. Но во всяком случае не заводить же дело, да?», – сказал он.

Он добавил, что по административному делу ему грозит штраф в 200 тыс. рублей. Горланов отметил, что намерен оспорить этот штраф и добавил, что «неисполнение обязанностей по предоставлению жилья карается вообще либо уголовной статьей в отношении чиновников, либо же штрафами от 50 до 250 тыс. рублей».

При этом Горланов убежден, что не оскорблял Конституцию, а продемонстрировал, что основной закон нарушается в отношении него.

«У меня есть старшие брат и сестра. Отец и мать – сироты, которые не были обеспечены жильем по закону, в связи с чем мать была прописана в однокомнатной квартире в общежитии центра города Новокузнецка. Отец был вынужден зарабатывать средства на содержание нас, детей, в тайге, занимаясь охотой, там же жил и живет до сих пор. Средства отец привозил маме и уезжал обратно жить в тайгу и зарабатывать», – рассказал о семье молодой человек.

Когда он родился, мать перестала «выдерживать нагрузку в плане содержания и воспитания» детей и начала употреблять алкоголь. После жалоб соседей администрация Новокузнецка, по словам Горланова, изъяла детей и лишила родителей родительских прав.

«Отец инвалид, у него рак желудка. Мама инвалид, по причине последствий от алкоголизма», – заключил он.