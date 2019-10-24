Назван объем поставок российского оружия странам юга Африки

Объем портфеля заказов африканских стран, расположенных южнее Сахары на российскую оборонную продукцию превысил 2 млрд долларов, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Более 2 млрд долларов из общего портфеля заказов африканских государств, объем которого составляет 14 млрд [долларов], приходится на страны [Африки] южнее Сахары», – передает ТАСС слова Шугаева в ходе саммита и международного экономического форума «Россия – Африка»

Он добавил, что военно-техническое сотрудничество со странами Африки развивается динамично в течение последних пяти лет.

«На государства этого региона ежегодно приходится 30-40% оружейного экспорта России», – сказал глава ФСВТС.

По словам Шугаева, положительную динамику взаимодействию на международном уровне придает увеличение контактов на всех уровнях, в том числе встречи глав государств.

«Продолжается работа по наращиванию взаимодействия в многостороннем формате», – отметил он.

Шугаев сообщил, что страны, расположенные на севере Африки, интересуются танками Т-90С/МС и боевыми машинами пехоты БМП-3. Также она заинтересованы в покупке зенитных ракетных систем С-300ПМУ2 «Фаворит», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» изенитных ракетных комплексов «Бук- М2Э» и «Тор-М2К».

Государства региона также интересуются военно-морской техникой, в том числе ракетными комплексами «Бастион-Э» и десантными катерами БК-10 и БК-16, широким спектром авиационной техники, а также средствами радиоэлектронной борьбы и противотанковыми ракетными комплексами, добавил глава ФСВТС.

В странах Африки южнее Сахары наибольшим спросом пользуются вертолеты Ми, самолеты Су и МиГ, ЗРПК «Панцирь- С1», ЗРК «Тор-М2Э», ПТРК «Корнет-Э», бронетехника и стрелковое вооружение.

По его словам, Россия и ЮАР намерены совместно разрабатывать и выпускать вооружение и военную технику.



«Имеются перспективные проекты взаимодействия в области совместной разработки и производства вооружений и военной техники как для национальных вооруженных сил наших государств, так и в интересах третьих стран», – ответил Шугаев на соответствующий вопрос.

Напомним, в среду гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия по итогам года планирует поставить в Африку вооружения на 4 млрд долларов.

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