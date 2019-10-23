В Чехии осквернили памятник Красной армии

В чешском городе Острава облили красной краской памятник Красной армии, сообщают местные СМИ.

Вандалы осквернили памятник, установленный в садах Коменского в центре города, уточняет ТАСС со ссылкой на агентство ЧТК.

Сигнал об осквернении памятника поступил в полицию в 07.00 по местному времени (08.00 мск), об этом сообщил прохожий. Правоохранители ведут поиск подозреваемых.

Местные власти начали очистку монумента, полицейским приказали усилить патрулирование в месте установки памятника.

Об этом инциденте высказался мэр Остравы Томаш Мацура.

«Какие-то «герои» под покровом темноты облили и изрисовали красной краской памятник Красной армии. Мне стыдно за них! Они продемонстрировали собственную трусость, незнание истории и неуважение к воинам-освободителям, которые погибли при освобождении Остравы и останки которых здесь погребены», – заявил глава города.

Остраву освободили 30 апреля 1945 года, бои за город длились на протяжении двух месяцев.

В конце августа вандалы уже не в первый раз осквернили памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Совет района Прага-6 принял решение о переносе памятника. На его месте решено установить памятник освобождения Праги. Посольство России возмутилось решением Праги.