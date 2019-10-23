Норвегия поблагодарила советских воинов

Посвященные 75-летней годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армии мероприятия являются выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим страну от фашистов в октябре 1944 года, сообщил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

«Мы отмечаем тот общий вклад, который наши народы сделали для победы над фашизмом, мы встречаемся в Киркенесе, чтобы выразить нашу благодарность советским войскам за освобождение наших территорий и сделавшим вклад в то, чтобы сегодня мы жили в свободной Норвегии», – сказал министр, передает РИА «Новости».

Министр также подчеркнул важность совместных конференций по вопросам истории, чтобы будущие поколения знали правду о Второй мировой войне, и не было искажения исторических событий.

Йенсен отметил, что Норвегия и Россия имеют разногласия по некоторым политическим вопросам.

«В то же время есть области, в которых у нас идет плодотворное сотрудничества, один из примеров успеха – народная дипломатия, мы сотрудничаем в вопросах совместного управления ресурсами в Баренцевом море, исследований, спасения на море и ряде других», – пояснил он.

Также глава оборонного ведомства заверил, что у норвежцев нет страха перед Россией.

«Есть некоторое беспокойство из-за международной ситуации, но страха нет», – пояснил министр.

В Киркенесе в среду проходит международная конференция, которая посвящена 75-й годовщине освобождения северной части Норвегии войсками Красной армии. В четверг и в пятницу на мероприятии будут участвовать король Норвегии, премьер-министр Эрн Сульберг, главы МИД России и Норвегии Сергей Лавров и Эриксен Серейде.

Ранее в МИД Норвегии заявили, что не считают Россию экзистенциальной угрозой.