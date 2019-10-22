Норвегия разъяснила, является ли Россия экзистенциальной угрозой

Норвегия не считает Россию угрозой своему существованию, заявил статс-секретарь МИД страны Аудун Халворсен.

Халворсен заявил, что норвежские власти не рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу, передает ТАСС. Он добавил, что, по мнению Осло, необходимо вести политический диалог с Москвой, несмотря на разногласия.

Представитель МИД напомнил, что вскоре пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его норвежской коллеги Ине Эриксен Серейде.

«Норвегия также считает, что, несмотря на наши серьезные разногласия с Россией в сфере политики безопасности, важно вести и поддерживать диалог в политической области. Так что министр иностранных дел Ине Эриксен Серейде встретится с Сергеем Лавровым в Киркенесе – северном пограничном городе Норвегии – позднее на текущей неделе в связи с 75-й годовщиной освобождения Красной армией <...> Северной Норвегии от нацистской оккупации в 1944 году», – пояснил Халворсен.

30 сентября норвежские СМИ со ссылкой на четыре источника в разведслужбах сообщили, что бойцов российского спецназа якобы заметили на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии. Шпицберген по договору 1920 года является демилитаризованной зоной.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как Норвегию пугают русскими «белыми человечками».