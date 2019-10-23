Россия выразила готовность к одностороннему ракетному мораторию

Россия в одностороннем порядке объявила и намерена осуществлять мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, сообщил заместитель постпреда при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

На заседании Первого комитета Генассамблеи ООН он пояснил, что моратория Россия готова придерживаться, пока в Европе и других регионах «не начнут появляться указанные ракетные вооружения» США. Белоусов призвал американцев и их союзников «пойти на встречные аналогичные шаги», передает ТАСС.

Он обвинил США в том, что американская сторона «развалила договор» о ракетах средней и меньшей дальности. США, по его словам, захотели «дать зеленый свет бесконтрольному наращиванию своего ядерного потенциала».

Кроме того, он упрекнул США в том, что из-за позиции Вашингтона остается под вопросом судьба Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ). Договору осталось действовать менее полутора лет.

Белоусов назвал продление СНВ «разумным шагом», чтобы предотвратить «окончательную деградацию ситуации в сфере стратегической стабильности». Договор позволит «выиграть время для изучения возможных подходов к появляющимся сейчас в мире новым вооружениям и военным технологиям».

Постпред США на конференции по разоружению Роберт Вуд счел предложение России по ракетному мораторию не заслуживающим внимания.

Тем временем официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер заверил, что США не принимали решений о развертывании ракет средней дальности и не обращались к каким-либо странам по этому поводу.

Напомним СМИ сообщали, что США начали консультации с Японией о размещении ракет средней дальности.

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