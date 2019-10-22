США сочли предложение России по ракетному мораторию не заслуживающим внимания

Постпред США на конференции по разоружению Роберт Вуд прокомментировал предложение Москвы ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах.

Вуд заявил, что у США «там нет ракет средней и меньшей дальности», а у России якобы – «несколько дивизионов».

«Так зачем нам соглашаться на закрепление их дивизионов в месте, где нет наших?» – приводит его слова РИА «Новости».

Он считает, что российское предложение «абсолютно не заслуживает внимания».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

В НАТО «не увидели смысла» в таком моратории.

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