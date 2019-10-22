Чубайс назвал показатели российской экономики мечтой для других стран

Российская экономика имеет параметры, о которых экономики друг стран мира могут только мечтать, заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.

В числе параметров, о которых могут мечтать другие страны, он назвал долг ВВП на уровне 12%, что является одним из лучших показателей в мире, а также профицит бюджета и Стабфонд, сообщает «Вести Экономика».

Кроме того, он указал на низкую инфляцию и профессионализм Центробанка.

При этом Чубайс заметил, что другие факторы «нивелируют успехи России».

В сентябре на Московском финансовом форуме – 2019 Чубайс, говоря о приоритетах в развитии российской экономики, на примере вождения автомобиля объяснил, почему в стране нет экономического роста. По его словам, в России жмут одновременно и на педаль тормоза (правоохранительная система), и на педаль газа (экономика первого вице-премьера), отчего у экономики «кости трещат».