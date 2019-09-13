Чубайс объяснил, почему у российской экономики «кости трещат»

Глава Роснано Анатолий Чубайс в ходе выступления на Московском финансовом форуме – 2019 ответил на вопрос о приоритетах в развитии российской экономики. На примере вождения автомобиля он объяснил, почему в стране нет экономического роста.

«Управление экономикой или, если хотите, управление государством, на самом деле, в чем-то простая вещь. Это как автомобиль. Есть две педали – одна называется газ, другая называется тормоз», – приводит его слова ТАСС.

«Педаль газа – экономика – первый вице-премьер. Педаль тормоза – правоохранительная система», – продолжил Чубайс, отметив, что обе педали являются необходимыми элементами для управления сложной системой.

«Отвечая на ваш вопрос, я бы сказал так, мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат», – сказал Чубайс.

По его словам, в настоящее время в России сложились лучшие за последние 28 лет бюджетная политика и денежно-кредитная политика.

«Фантастические параметры, начиная от долга к ВВП, кончая уровнем инфляции, мечтать о таком невозможно было. (...) Результат – сколько там, 1,2%, 1,1% рост [ВВП]? Называя вещи своими именами – роста нет», – констатировал он.

«Нажали на обе педали. Так мы не поедем, не поедем. Именно в этом и есть, с моей точки зрения, главный приоритет», – подчеркнул Чубайс, призвав «что-то делать с педалью», которая называется «правоохранительная система».

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф в ходе этого форума заявил, что национальные проекты не дадут искомого результата. Он отметил, что согласен в этом с первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым.

Причинами для этого Греф назвал не до конца качественное структурирование национальных проектов и то, что в них не заложены «гигантские ресурсы». «Мы увеличиваем [ресурсы], но этого недостаточно», – сказал он. Этот же объем ресурсов, по него мнению, нужно направить в другие области.

По словам главы Сбербенка, «все деньги по национальным проектам нужно пустить на переизобретение, на создание новой модели в каждой из этих сфер: в образование, здравоохранение, в государственном управлении, (...) и в судебной системе», передает РИА «Новости».

Греф добавил, что двумя ключевыми проблемами в жизни являются нехватка денег и их избыток, а вопрос, что создает большую головную боль, глава Сбербанка назвал риторическим.

«В банкинге у нас есть две проблемы – нехватки ликвидности и избыток ликвидности, и что из этого хуже, тоже большой вопрос», – добавил Греф.

Ранее Первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов раскритиковал главу Счетной палаты Алексея Кудрина за его пессимистичную оценку перспектив российской экономики.