Сирийская армия заняла позиции у стратегической трассы

Подразделения правительственной сирийской армии заняли позиции вдоль трассы Хасеке и Алеппо на севере Сирии, сообщило САНА.

Войска размещены на 60 км вдоль трассы. Позиции заняты до административных границ провинции Ракка, передает ТАСС.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале военной операции против курдов в Сирии. В конфликт вмешались сирийские войска, которые начали занимать города на севере республики. Анкара в ответ пригрозила войной Дамаску.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как перевернулась военная ситуация в Сирии.

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