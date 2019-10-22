Мужчина в Дагестане заставил жену сделать аборт из-за пола ребенка

В Дагестане мужчина заставил 19-летнюю жену сделать аборт после известия о том, что должна родиться девочка. Он заявил, что даже у рэпера Тимати родился сын.

«К нам в субботу пришла девушка с проблемой, что она сразу после аборта сбежала от мужа, хочет от него спрятаться и скрыться. Перед тем он ее избил, насильно привез в абортарий, угрожал ей всячески. Так получилось, что он ее вынудил, она была сломлена психологически. Сделала аборт, о чем очень жалеет. И у нее психологическая травма. После этого она узнала про наш центр, может, листовку где-то увидела, и пришла к нам. Мы ее направили в приют», – директор дагестанского Центра защиты материнства и детства Евгения Величкина телеканалу «360».

Из приюта девушка была переправлена в безопасное место, ее супруг много раз пытался найти ее, однако пока ему это не удалось. В центре отмечают, что мужа девушка боится и ей требуется реабилитация.

«Она его боится, сейчас прячется. Если все утихнет и от него не будет угрозы, мы ее из приюта переведем обратно к нам, чтобы она прошла реабилитацию», – уточнила Величкина.

С девушкой поработал психолог, выяснилось, что муж заставил ее избавиться от желанного ею ребенка – девочки. В частной клинике мужчина заплатил, чтобы его жену избавили от ребенка. Девушке удалось сбежать, когда муж отлучился. Однако аборт все же был сделан.

«Мужчины в Дагестане хотят сыновей. Бывает, если женщина рожает дочь, за ней даже в роддом не приезжают. А этот мужчина сказал, что даже Тимати родил сына, и стал давить на жену, требуя ее сделать аборт», – добавила Величкина.

Ранее были названы российские регионы с наибольшим числом абортов.