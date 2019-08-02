Названы регионы России с наибольшим количеством абортов

Минздрав России опубликовал статистический сборник за 2018 год, в котором назвал три региона с наибольшим количеством абортов в стране.

В документе указано, что на 1 тыс. женщин детородного возраста в 2018 году в Еврейской АО было проведено 35,6 абортов, в Туве – 34,5, в Сахалинской области – 32,2, передает ТАСС. Эти показатели, согласно сборнику, являются самими высокими.

Меньше всего абортов зафиксировано в Ингушетии (6,2), Дагестане (7) и Москве (8,5)

По данным отчета общее число абортов в России за год снизилось и составило 567 тыс. 183 случаев.

Напомним, в апреле в докладе главы Минздрава Вероники Скворцовой к итоговой коллегии ведомства говорилось, что в России число абортов сократилось на 39% за последние семь лет.

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