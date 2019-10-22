ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новый мониторинг лучших практик регионального управления, самых эффективных мер и проектов, инициированных главами субъектов страны.

Мониторинг размещен на сайте ЭИСИ, в нем описаны наиболее интересные и эффективные меры и проекты, предложенные главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

На этот раз в пятерку лучших региональных управленческих практик попали проекты «Земельные участки для молодых семей» (Ленинградская область), «Компенсация расходов на жилье для медиков» (Севастополь), «Сбор предложений по установке неровностей на дорогах» (Московская область), «Проект «Решаем вместе!» для школ» (Ярославская область), «Социальная няня» (Ульяновская область).

В Ленинградской области реализуется проект «Земельные участки для молодых семей». Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с инициативной группой, представляющей интересы многодетных семей в регионе. По словам главы региона, есть земельные участки, которые можно предоставить, однако их статус не соответствует тому, что прописан в законе. На заседании заксобрания Ленобласти 8 ноября рассмотрят обновленный проект, который предусматривает предоставление земель сельскохозяйственного назначения и ведения садоводства. Пока по закону многодетные семьи получают только земли со статусом ИЖС.

«Инициатива заслуживает категории «по-человечески» – это именно тот случай, когда власти относятся к проблеме не формально, а действительно стараются решить важный для многодетных семей вопрос. Обновленный закон позволит предоставлять земли сельскохозяйственного назначения и ведения садоводства многодетным. Это и есть реальная забота об интересах семьи», – заявила политконсультант Алена Август.

В Севастополе реализуется проект «Компенсация расходов на жилье для медиков». Медицинским работникам первичного звена, работающим в медучреждениях Севастополя, компенсируют по 20 тыс. рублей в месяц на наем жилья. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства. Летом 2019 года было принято аналогичное постановление в отношении врачей-онкологов. В целом на эту программу будет выделено 2,7 млн рублей.

«Виражи истории не стерли из памяти населения статус Крыма, как одного из мест силы и восстановления здоровья. Поэтому дальнейшее укрепление этого статуса многократно окупится для всей страны. За последние пять лет произошел настоящий прорыв в технологичности медицинского обслуживания на полуострове. Развитие мер поддержки медицинского персонала носят стратегический характер в интересах всего государства», – прокомментировал руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

В Московской области реализуется проект «Сбор предложений по установке неровностей на дорогах». Жители Московской области могут предложить места для установки искусственных неровностей на дорогах. Министерство транспорта в официальном сообществе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соцсети «ВКонтакте» запустило сбор предложений жителей, где, по их мнению, необходимо установить искусственные дорожные неровности (ИДН) на региональных дорогах в 2020 году.

«Благоустройство является одним из направлений работы власти в области, успехи в которой признаются жителями. Создание и развитие комфортной и безопасной среды повышает качество жизни в регионе. Жители вовлечены и выступают заказчиками такой работы», – отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

В Ярославской области пяти пилотным школам выделят деньги в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!». Губернатор региона Дмитрий Миронов отметил, что каждая школа получит по 1 млн рублей, а как их потратить, предстоит решить ученикам 9-11 классов. Ребятам необходимо будет самим предложить проекты и на общем голосовании выбрать лучший. Это может быть скейт-площадка на пришкольной территории, киностудия, виртуальный тир для кабинета ОБЖ или что-либо еще. Защита проектов пройдет на общешкольном собрании. Авторов лучших работ выберут по результатам рейтингового голосования.

«Инициатива направлена на поддержку предложений старшеклассников по обустройству школ или внедрения новаций в образовательном процессе. Для школьников – это первый опыт проектной работы, для администрации школы – вовлечение учеников во внеклассную активность. Инициатива требует формирования средств для передачи школам. Популярной инициатива будет в регионах с активными родительскими комитетами в школах и с опытом реализации неучебных проектов (конкурсы, активности для школьников и др.) на базе общеобразовательных школ», – прокомментировал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

В Ульяновской области реализуется проект «Социальная няня». Он направлен на помощь родителям в уходе за детьми в возрасте от года до трех лет и разработан по поручению губернатора Сергея Морозова. Услуга «Социальная няня» может быть предоставлена как однократно, так на срок до полугода. Временный присмотр за ребенком осуществляется на платной основе при согласии на индивидуальную программу социальных услуг. Для того чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, необходимо обратиться в отделения социальной защиты населения по месту проживания. Чтобы стать «социальной няней», нужно пройти специальный курс обучения, который составляет 144 академических часа. Опытные педагоги учат всем необходимым навыкам по кратковременному присмотру и уходу за детьми раннего возраста.

«Услуга «Социальная няня» решает как проблему ухода за детьми и дает возможности для матерей работать и не понижать уровень обеспеченности семьи, так и вопрос занятости для тех, кто решил участвовать в инициативе. Важно, что государство помогает в обучении «нянь», что уже дает своего рода критерии качества и надежности участникам проекта», – заявила политконсультант Алена Август.