Асад обвинил Эрдогана в воровстве

Президент Сирии Башар Асад обвинил турецкого лидера Тайипа Эрдогана в экспансионистских замыслах в отношении северных районов арабской республики.

«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», – заявил Асад, передает ТАСС.

Об этом он заявил во вторник во время посещения сирийских войск на одном из участков фронта в провинции Идлиб.

Тем временем Эрдоган в очередной раз заявил о готовности возобновить операцию «Источник мира» в Сирии, если США не сдержат обещаний о выводе бойцов курдских формирований «Сил народной самообороны» с северо-востока республики.

17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды покинули район пограничной зоны безопасности.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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