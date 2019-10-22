Эрдоган собрался обсудить с Путиным вывод курдских сил из подконтрольных Дамаску регионов

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что хочет обсудить в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отвод курдских сил из регионов Сирии, находящихся под контролем Дамаска.

Эрдоган заявил перед вылетом в Сочи, где у него пройдет встреча Путиным, что «мы обсудим шаги по прекращению присутствия террористов РПК (Рабочей партии Курдистана)/YPG (Сил самообороны курдов) в тех районах, в которых находятся силы (сирийского) режима», передает РИА «Новости».

Он также заявил о намерении обсудить с Путиным обеспечение эффективности деятельности конституционного комитета Сирии, который должен начать работу в конце октября.

«Мы с Россией едины в том, что необходимо бороться со всеми видами терроризма. В будущем Сирии для PПK/YPG нет места. Надеемся, что благодаря сотрудничеству с Россией мы сможем ликвидировать угрозу терроризма и сепаратизма в регионе», – сказал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил о готовности возобновить операцию в Сирии. До этого США заявили, что могут применить военную силу в отношении Турции.

Напомним, 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции Турции в Сирии. Двумя днями ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции и пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов.

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