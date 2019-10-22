Эрдоган собрался обсудить с Путиным вывод курдских сил из подконтрольных Дамаску регионов

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22 октября, вторник  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Почему советская интеллигенция поддерживает противников России

Марк Розовский и Олег БасилашвилиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС, Сергей Фадеичев/ТАСС
Акция протеста грузинских актеров против гастролей российского театра нашла понимание у их коллег внутри России. Это в очередной раз ставит перед нами вопрос о генезисе советской интеллигенции и причинах того, почему ее представители раз за разом встают на сторону врагов Москвы, будь то грузинские, украинские или прибалтийские националисты. Подробности...
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Ядерный щит России потребовал проверки на прочность

Наши подлодки вооружились ракетами типа Р-29Р (или «Скат») более 40 лет назад Фото: makeyev.ru
На маневрах «Гром-2019» случилась техническая осечка, одна из баллистических ракет Р-29Р после залпа не улетела в условного противника, а осталась в шахте субмарины. Ставит ли такая осечка под сомнение надежность ядерного сдерживания у ВС РФ? И почему на том же учении ни разу не запустили новую ракету «Булава»? Подробности...
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Как чешская контрразведка обнаружила «шпионскую сеть России»

Михал Коуделка считает, что Прага очищена от российских шпионовФото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press
Целую «российскую агентурную сеть» ликвидировала контрразведка Чехии – по крайней мере, если верить словам главы этой чешской спецслужбы. Почему же в таком случае руководителем контрразведки так недоволен президент страны, на чем основываются подозрения в адрес «шпионов» – и кого именно собирается обвинить Чехия? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Суицидбаты – новая старая опасность Донбасса

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Сейчас многие недооценивают добровольческие батальоны Украины, «добробаты». Их приструнили, постарались встроить в официальные силовые структуры. А в Донбассе еще прекрасно помнят, что это и чем они отличаются от «регуляров». Подробности...

Россиянам не удастся привить комплекс неполноценности

Сергей Мардан, публицист
То, что 70% россиян категорически отказываются примерить на себя комплекс жертвы, определенно внушает исторический оптимизм. Мы по-прежнему – народ-пассионарий, который сам определяет свою судьбу. Подробности...
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Весьма преуспели в бегстве

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Судя по фото и видео, американцы уходили из Сирии стремительно. И союзников бросили. Французский спецназ. Не предупредили о бегстве. История повторилась в виде фарса. Хотя и первый раз тоже был фарс. Подробности...
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              Эрдоган собрался обсудить с Путиным вывод курдских сил из подконтрольных Дамаску регионов

              22 октября 2019, 12:34

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что хочет обсудить в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отвод курдских сил из регионов Сирии, находящихся под контролем Дамаска.

              Эрдоган заявил перед вылетом в Сочи, где у него пройдет встреча Путиным, что «мы обсудим шаги по прекращению присутствия террористов РПК (Рабочей партии Курдистана)/YPG (Сил самообороны курдов) в тех районах, в которых находятся силы (сирийского) режима», передает РИА «Новости».

              Он также заявил о намерении обсудить с Путиным обеспечение эффективности деятельности конституционного комитета Сирии, который должен начать работу в конце октября.

              «Мы с Россией едины в том, что необходимо бороться со всеми видами терроризма. В будущем Сирии для PПK/YPG нет места. Надеемся, что благодаря сотрудничеству с Россией мы сможем ликвидировать угрозу терроризма и сепаратизма в регионе», – сказал турецкий лидер.

              Ранее Эрдоган заявил о готовности возобновить операцию в Сирии. До этого США заявили, что могут применить военную силу в отношении Турции.

              Напомним, 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции Турции в Сирии. Двумя днями ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции и пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов.

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