Посольство Ирана в России опровергло информацию о гибели дочери посла

Посольство Ирана в Москве заявило, что сообщения СМИ о гибели в Москве дочери посла Ирана не соответствуют действительности.

«Это неправда, посольство опровергает данную информацию», – заявили в диппредставительстве, передает ТАСС.

Ранее телеканал «Рен ТВ» сообщал, что дочь посла Ирана, 28-летняя Арефех Санаи, была обнаружена мертвой возле дома. Отмечалось, что девушка якобы выпала из окна квартиры на 9-м этаже.

В посольстве отметили, что девушка действительно умерла: «Она умерла накануне, но это был сердечный приступ, не самоубийство», передает РИА «Новости».