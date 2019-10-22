Производитель Superjet-100 с начала года продал только один самолет

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22 октября, вторник  |  Последнее обновление — 11:12  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Почему советская интеллигенция поддерживает противников России

Марк Розовский и Олег БасилашвилиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС, Сергей Фадеичев/ТАСС
Акция протеста грузинских актеров против гастролей российского театра нашла понимание у их коллег внутри России. Это в очередной раз ставит перед нами вопрос о генезисе советской интеллигенции и причинах того, почему ее представители раз за разом встают на сторону врагов Москвы, будь то грузинские, украинские или прибалтийские националисты. Подробности...
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Ядерный щит России потребовал проверки на прочность

Наши подлодки вооружились ракетами типа Р-29Р (или «Скат») более 40 лет назад Фото: makeyev.ru
На маневрах «Гром-2019» случилась техническая осечка, одна из баллистических ракет Р-29Р после залпа не улетела в условного противника, а осталась в шахте субмарины. Ставит ли такая осечка под сомнение надежность ядерного сдерживания у ВС РФ? И почему на том же учении ни разу не запустили новую ракету «Булава»? Подробности...
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Как чешская контрразведка обнаружила «шпионскую сеть России»

Михал Коуделка считает, что Прага очищена от российских шпионовФото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press
Целую «российскую агентурную сеть» ликвидировала контрразведка Чехии – по крайней мере, если верить словам главы этой чешской спецслужбы. Почему же в таком случае руководителем контрразведки так недоволен президент страны, на чем основываются подозрения в адрес «шпионов» – и кого именно собирается обвинить Чехия? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Суицидбаты – новая старая опасность Донбасса

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Сейчас многие недооценивают добровольческие батальоны Украины, «добробаты». Их приструнили, постарались встроить в официальные силовые структуры. А в Донбассе еще прекрасно помнят, что это и чем они отличаются от «регуляров». Подробности...

Россиянам не удастся привить комплекс неполноценности

Сергей Мардан, публицист
То, что 70% россиян категорически отказываются примерить на себя комплекс жертвы, определенно внушает исторический оптимизм. Мы по-прежнему – народ-пассионарий, который сам определяет свою судьбу. Подробности...
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Весьма преуспели в бегстве

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Судя по фото и видео, американцы уходили из Сирии стремительно. И союзников бросили. Французский спецназ. Не предупредили о бегстве. История повторилась в виде фарса. Хотя и первый раз тоже был фарс. Подробности...
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      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
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      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
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              Производитель Superjet-100 с начала года продал только один самолет

                 22 октября 2019, 10:39
              Фото: Марина Лысцева/ТАСС
              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати  •
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              Производитель самолетов Superjet-100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) продал в январе–сентябре всего один самолет, при этом выручка ГСС упала в 4,5 раза, до 6 млрд рублей, а чистый убыток вырос в 2,5 раза, сообщили СМИ.

              Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность компании, выручка ГСС за девять месяцев 2019 года упала до 6 млрд рублей, причем из этой суммы за поставку самолетов ГСС получил лишь 2,1 млрд, что примерно соответствует цене одного SSJ100.

              «Основной объем поставок самолетов ожидается в четвертом квартале. От прогнозов воздерживаемся», – сообщили изданию в пресс-службе ГСС.

              Как пишет газета, на финансовые показатели ГСС повлияли «двигательный кризис», затянувшиеся переговоры с «Аэрофлотом» и ожидание сертификации установки горизонтальных законцовок крыла, уменьшающих расход топлива на 3-4%. Первые поставки самолетов с обновленной формой крыла ожидаются в конце года.

              Источник издания на рынке авиаперевозок отмечает, что в следующем году ожидается увеличение субсидируемой ставки по кредитам для покупателей российских самолетов, что сделает поставку самолетов в следующем году для авиакомпаний более предпочтительной, чем в этом.

              Напомним, 16 октября в ГСС сообщили о завершении летной программы испытаний SSJ100 с усовершенствованными законцовками крыла в виде сабли.


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