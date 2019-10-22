Производитель Superjet-100 с начала года продал только один самолет

Производитель самолетов Superjet-100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) продал в январе–сентябре всего один самолет, при этом выручка ГСС упала в 4,5 раза, до 6 млрд рублей, а чистый убыток вырос в 2,5 раза, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность компании, выручка ГСС за девять месяцев 2019 года упала до 6 млрд рублей, причем из этой суммы за поставку самолетов ГСС получил лишь 2,1 млрд, что примерно соответствует цене одного SSJ100.

«Основной объем поставок самолетов ожидается в четвертом квартале. От прогнозов воздерживаемся», – сообщили изданию в пресс-службе ГСС.

Как пишет газета, на финансовые показатели ГСС повлияли «двигательный кризис», затянувшиеся переговоры с «Аэрофлотом» и ожидание сертификации установки горизонтальных законцовок крыла, уменьшающих расход топлива на 3-4%. Первые поставки самолетов с обновленной формой крыла ожидаются в конце года.

Источник издания на рынке авиаперевозок отмечает, что в следующем году ожидается увеличение субсидируемой ставки по кредитам для покупателей российских самолетов, что сделает поставку самолетов в следующем году для авиакомпаний более предпочтительной, чем в этом.

Напомним, 16 октября в ГСС сообщили о завершении летной программы испытаний SSJ100 с усовершенствованными законцовками крыла в виде сабли.