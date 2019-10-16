Завершены испытания «Суперджетов» с законцовками крыла в виде сабли

Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 – компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила о завершении летной программы испытаний SSJ100 с усовершенствованными законцовками крыла в виде сабли.

«На аэродроме в городе «Жуковский» завершилась летная программа испытаний SSJ100 с горизонтальными законцовками крыла. В испытаниях было задействовано два самолета SSJ100 с заводскими номерами 95032 и 95157 с установленными горизонтальными законцовками крыла. Один из самолетов имел на передних кромках крыла и оперения имитаторы ледяных наростов специальной формы», – сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

Отмечается, что данные законцовки позволят улучшить взлетно-посадочные характеристики, а также снизят расход топлива не менее чем на 4%. В ГГС уточнили, что форма законцовок определялась с помощью инновационных методов компьютерного 3D моделирования, благодаря которой оптимальную форму можно рассчитать на компьютере, перед изготовлением натурного образца.

«Внедрение законцовок крыла, являющееся частью программы совершенствования самолета, в том числе, обеспечит экономию авиакомпаниям до 10 миллионов рублей в год на один SSJ100», – сказал генеральный директор ГСС Равиль Хакимов.

В компании сообщили, что законцовки крыла будут предлагаться заказчикам как опциональное предложение. Кроме того, установить их можно не только при производстве новых Sukhoi Superjet 100, но и на ранее поставленные самолеты.

Ранее сообщалось, что в России отказались от планов создания «Суперджета» на 75 мест.