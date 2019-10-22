Заклеившая рты первоклассникам в Татарстане учительница уволилась

Учительница из Альметьевска, обвиненная родителями в том, что залепила первоклассникам рты скотчем за разговоры на уроке, уволилась по собственному желанию, рассказали в управлении образования Альметьевского района.

«Написала заявление по собственному желанию», – рассказал источник РИА «Новости».

В региональном СК уточнили, что инцидент произошел 9 октября. Ведомство поводит доследственную проверку, опрашиваются очевидцы, сотрудники школы. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям учителя и руководства школы и принято процессуальное решение.

Напомним, в понедельник старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил, что прокуратура проверит школу в Альметьевске, где учитель якобы заклеила первоклассникам рты скотчем за разговоры.

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