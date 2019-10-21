Проверку сообщений о заклеившей ученикам рот учительнице начали в Татарстане

Прокуратура проверит школу в Альметьевске, где учитель якобы заклеила первоклассникам рты скотчем за разговоры, заявил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

В воскресенье в одной из групп сети «Вконтакте» появилось сообщение, что учитель школы №25 Альметьевска заклеила скотчем рты первоклассникам за то, что они разговаривали на уроке. В комментариях отец одного из детей написал, что обратился с заявлением в полицию по данному факту.

«Альметьевская городская прокуратура по поручению прокуратуры Татарстана начала проверку этой информации», – передает РИА «Новости» слова Галиева.

Он добавил также, что при наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В управлении образования Альметьевского муниципального района также сообщили о начале проверки по инциденту, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.

Напомним, в декабре 2017 года были уволены воспитатель детского сада поселка Витим в Якутии и ее помощница, заклеившая ребенку рот скотчем во время обеда.

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