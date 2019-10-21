Проверку сообщений о заклеившей ученикам рот учительнице начали в Татарстане

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Литва пытается улучшить отношения с Россией через шпионов

Евгений Матайтис шпионил в Калининграде на литовскую разведку – и теперь может стать одним из фигурантов обменаФото: кадр канала Россия
Целая серия признаков говорит о том, что Россия и Литва готовятся к обмену лиц, арестованных в обеих странах за шпионаж. О каких людях идет речь, за какие именно преступления они осуждены в своих странах, какие существуют препятствия для такого обмена – и почему к происходящему хочет примазаться и Норвегия? Подробности...
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Как изъять «шпионов» из купленной на Западе техники

Обычное, казалось бы, оборудование может нести серьезную угрозуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Главным технологическим событием последних дней стала новость о дистанционном отключении австрийских компрессоров, используемых Газпромом. И хотя само это событие произошло давно, оно напомнило, как уязвима Россия при использовании западного оборудования. Что такое компьютерные закладки, где они уже применяются – и как им противодействовать?  Подробности...
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Новый конфликт на Ближнем Востоке угрожает интересам России

Молодых ливанцев вывело на улицы решение правительства ввести налог на WhatsАppФото: Aziz Taher/Reuters
У границ Сирии может активизироваться не так давно остывшая еще одна горячая точка. Политический кризис у средиземноморских соседей Башара Асада в Ливане грозит разрушить хрупкий мир между конфессиями. Какие силы стоят за новым ливанским кризисом, чем беспорядки в Бейруте опасны для всего региона и может ли главный ближневосточный миротворец Россия повлиять на ситуацию? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Фейковая политика против реального мира

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Большинство информационных вбросов последнего времени относительно Украины не имеет ничего общего с реально происходящим там, или где-либо еще. Граждане активно обсуждают и активно протестуют против того, чего нет. Подробности...

Как выжить во время информационного апокалипсиса

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Для того, чтобы не сойти с ума от избытка информации, надо иногда пользоваться опцией, которую я называю «ближе к небу». Она есть во всех смартфонах, планшетах и нетбуках, включается кликом на значок самолетика и называется «авиарежим». Подробности...
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В спортзале надо выбирать женщин

Илья Переседов, журналист
Если часто ходить в спортзал, понимаешь, какая тотальная безотцовщина накрыла Россию. Большинство городских мужчин посещают зал вовсе не затем, чтобы стать сильнее и краше. Они оплачивают услуги тренера для того, чтобы какое-то время просто побыть рядом с большим и могучим мачо. Подробности...
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

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              Проверку сообщений о заклеившей ученикам рот учительнице начали в Татарстане

              21 октября 2019, 12:19

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Прокуратура проверит школу в Альметьевске, где учитель якобы заклеила первоклассникам рты скотчем за разговоры, заявил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

              В воскресенье в одной из групп сети «Вконтакте» появилось сообщение, что учитель школы №25 Альметьевска заклеила скотчем рты первоклассникам за то, что они разговаривали на уроке. В комментариях отец одного из детей написал, что обратился с заявлением в полицию по данному факту.

              «Альметьевская городская прокуратура по поручению прокуратуры Татарстана начала проверку этой информации», – передает РИА «Новости» слова Галиева.

              Он добавил также, что при наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

              В управлении образования Альметьевского муниципального района также сообщили о начале проверки по инциденту, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.

              Напомним, в декабре 2017 года были уволены воспитатель детского сада поселка Витим в Якутии и ее помощница, заклеившая ребенку рот скотчем во время обеда.

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