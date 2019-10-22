Экс-глава Банка Англии предупредил мир о «финансовом армагеддоне»

Бывший глава Банка Англии Мервин Кинг предупредил о новом экономическом и финансовом кризисе, который обернется катастрофическими последствиями для демократической рыночной системы.

«Придерживаясь новой ортодоксальности денежно-кредитной политики и делая вид, что мы обезопасили банковскую систему, мы незаметно для себя движемся к этому кризису», – заявил Кинг на ежегодном совещании Международного валютного фонда в Вашингтоне.

По мнению экономиста, немаловажную роль в приближении кризиса играет и то, что десятилетие спустя под сомнение так и не были поставлены идеи, которые привели к кризису 2008-2009 годов. Так, за Великой депрессией 1930-х годов последовало серьёзное переосмысление существовавших идей. Однако на этот раз мировая экономика не только восстанавливалась значительно медленнее, но и оказалась в ловушке среднего дохода, иными словами, достигла определённого дохода, в связи с чем застряла на одном уровне.

«После Великой инфляции, Великой стабильности и Великой рецессии мы вступили в Великую стагнацию», – заявил Кинг, передает RT со ссылкой на The Guardian.

По его словам, следующий кризис станет «разрушительным для легитимности демократической рыночной системы». Сильнее всего, по его словам, от возможного «финансового армагеддона» пострадают США, которые лишь усугубляют свое положение торговой войной с Китаем и политическим конфликтом с ведущими странами ЕС.

Тем не менее Кинг убежден, что «финансового армагеддона» можно избежать, если конгресс США ограничит действия Федеральной резервной системы страны по выдаче кредитов.

Ранее сообщалось, что Гонконг потеряет роль крупного финансового и туристического центра, часть населения переберется на материковый Китай, если протестные акции продолжатся.