Правнучка Хрущева оценила опубликованное Клинтон «письмо Кеннеди»

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Почему советская интеллигенция поддерживает противников России

Марк Розовский и Олег БасилашвилиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС, Сергей Фадеичев/ТАСС
Акция протеста грузинских актеров против гастролей российского театра нашла понимание у их коллег внутри России. Это в очередной раз ставит перед нами вопрос о генезисе советской интеллигенции и причинах того, почему ее представители раз за разом встают на сторону врагов Москвы, будь то грузинские, украинские или прибалтийские националисты. Подробности...
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Штирлиц и Багров обнажили самые сильные желания избирателей

Штирлиц до сих пор является в России действующим политическим символомФото: РИА Новости
Шуточный, на первый взгляд, опрос в очередной раз выиграл киногерой и персонаж анекдотов Макс Отто фон Штирлиц. На этот раз он победил в выборах президента – если бы россияне выбирали главу государства из киногероев. Однако результаты этого опроса вполне можно трактовать серьезно, а его отдельные показатели – и как весьма тревожный симптом.  Подробности...
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Как чешская контрразведка обнаружила «шпионскую сеть России»

Михал Коуделка считает, что Прага очищена от российских шпионовФото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press
Целую «российскую агентурную сеть» ликвидировала контрразведка Чехии – по крайней мере, если верить словам главы этой чешской спецслужбы. Почему же в таком случае руководителем контрразведки так недоволен президент страны, на чем основываются подозрения в адрес «шпионов» – и кого именно собирается обвинить Чехия? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Россиянам не удастся привить комплекс неполноценности

Сергей Мардан, публицист
То, что 70% россиян категорически отказываются примерить на себя комплекс жертвы, определенно внушает исторический оптимизм. Мы по-прежнему – народ-пассионарий, который сам определяет свою судьбу. Подробности...
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Весьма преуспели в бегстве

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Судя по фото и видео, американцы уходили из Сирии стремительно. И союзников бросили. Французский спецназ. Не предупредили о бегстве. История повторилась в виде фарса. Хотя и первый раз тоже был фарс. Подробности...
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Фейковая политика против реального мира

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Большинство информационных вбросов последнего времени относительно Украины не имеет ничего общего с реально происходящим там, или где-либо еще. Граждане активно обсуждают и активно протестуют против того, чего нет. Подробности...
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              Правнучка Хрущева оценила опубликованное Клинтон «письмо Кеннеди»

              22 октября 2019, 08:34

              Текст: Алина Назарова

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              Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев мог жестко ответить на письмо президента США Джон Кеннеди, составленное с нарушением норм дипломатического протокола, считает правнучка советского лидера Нина Хрущева.

              Ранее Белый дом опубликовал письмо президента Дональда Трампа турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой операции в Сирии. В нем американский лидер призывал коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» военной операцией. Вскоре в соцсетях появился документ на бланке Белого дома, составленный в похожих выражениях, но якобы адресованный от Кеннеди Хрущеву в 1962 году во время «карибского кризиса». Этот документ с комментарием «Найдено в архивах…» опубликовала на своей странице в Twitter бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон.

              «Если бы оно было написано, я надеюсь, что Хрущев ему (Кеннеди) ответил бы в том же духе и показал «кузькину мать». Потому что это совершенно неприемлемый разговор, как бы вы ни были не согласны политически», – заявила Хрущева РИА «Новости».

              Она также выразила уверенность, что Кеннеди «не был таким идиотом, чтобы не следовать протоколу». В то же время, по мнению Хрущевой, часть американцев воспримут «письмо» Кеннеди всерьез и «будут считать, что он показал Хрущеву «кузькину мать».

              Она напомнила, что члены Демократической партии США, в том числе Хилари Клинтон, часто критикуют Трампа за его стиль общения с иностранными лидерами. Однако, отметила Хрущева, прежде в таком поведении в отношении иностранных лидеров были замечены и сама Клинтон, и бывший президент США Барак Обамы. В частности, оба политика нелицеприятно высказывались о президенте России Владимире Путине

              «Оскорблять государственных лидеров – это последнее дело, это абсолютно неприемлемо… Как бы вы ни были не согласны, есть дипломатический протокол, по которому вы обязаны себя вести», – добавила Хрущева.

              «Сейчас в США такая демократическая линия, что с врагами нужно разговаривать таким образом до тех пор, пока это (не делает) президент Трамп – тогда это стыдно… Это расстроенное, расчетверенное сознание, что во время холодной войны, предположим, это было возможно, а во время Трампа это нельзя», – сказала Хрущева.

              Правнучка советского вождя уже 30 лет проживает в США и работает профессором New School в Нью-Йорке.

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