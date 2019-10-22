Правнучка Хрущева оценила опубликованное Клинтон «письмо Кеннеди»

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев мог жестко ответить на письмо президента США Джон Кеннеди, составленное с нарушением норм дипломатического протокола, считает правнучка советского лидера Нина Хрущева.

Ранее Белый дом опубликовал письмо президента Дональда Трампа турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой операции в Сирии. В нем американский лидер призывал коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» военной операцией. Вскоре в соцсетях появился документ на бланке Белого дома, составленный в похожих выражениях, но якобы адресованный от Кеннеди Хрущеву в 1962 году во время «карибского кризиса». Этот документ с комментарием «Найдено в архивах…» опубликовала на своей странице в Twitter бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Found in the archives... pic.twitter.com/iFFeqloYHM — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 20, 2019

«Если бы оно было написано, я надеюсь, что Хрущев ему (Кеннеди) ответил бы в том же духе и показал «кузькину мать». Потому что это совершенно неприемлемый разговор, как бы вы ни были не согласны политически», – заявила Хрущева РИА «Новости».

Она также выразила уверенность, что Кеннеди «не был таким идиотом, чтобы не следовать протоколу». В то же время, по мнению Хрущевой, часть американцев воспримут «письмо» Кеннеди всерьез и «будут считать, что он показал Хрущеву «кузькину мать».

Она напомнила, что члены Демократической партии США, в том числе Хилари Клинтон, часто критикуют Трампа за его стиль общения с иностранными лидерами. Однако, отметила Хрущева, прежде в таком поведении в отношении иностранных лидеров были замечены и сама Клинтон, и бывший президент США Барак Обамы. В частности, оба политика нелицеприятно высказывались о президенте России Владимире Путине

«Оскорблять государственных лидеров – это последнее дело, это абсолютно неприемлемо… Как бы вы ни были не согласны, есть дипломатический протокол, по которому вы обязаны себя вести», – добавила Хрущева.

«Сейчас в США такая демократическая линия, что с врагами нужно разговаривать таким образом до тех пор, пока это (не делает) президент Трамп – тогда это стыдно… Это расстроенное, расчетверенное сознание, что во время холодной войны, предположим, это было возможно, а во время Трампа это нельзя», – сказала Хрущева.

Правнучка советского вождя уже 30 лет проживает в США и работает профессором New School в Нью-Йорке.

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