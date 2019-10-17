Трамп велел Эрдогану «не валять дурака»

Глава американского государства Дональд Трамп направил 9 октября письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщают СМИ.

CNN приводит текст письма, в котором Трамп предлагает «выработать хорошую сделку». Он заявил, что Эрдоган «не хочет нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек».

«И я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики», – приводит слова президента США РИА «Новости».

Трамп подчеркнул, что готов пойти на такой шаг. Он указал, что уже продемонстрировал это в ситуации «с пастором Брансоном».

Президент США призвал турецкого лидера «не быть упертым парнем», «не валять дурака» и «не подводить весь мир».

По словам Трампа, курдский «генерал Мазлум готов вести переговоры, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда раньше не шли».

«Я доверительно прикладываю копию его письма мне, только что получил его», – сообщил Трамп в письме Эрдогану.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам подтвердила подлинность письма.

Мазлум Кобани (Абди) – командир курдов в составе «Сирийских демократических сил».

9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии.

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