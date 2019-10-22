Премьер-министра Украины обвинили в домогательствах к подчиненному

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к подчиненному.

По словам Мосийчука, об инциденте ему рассказал знакомый, устроивший сына на работу в аппарат премьер-министра Украины. Экс-депутат Рады утверждает, что через несколько дней молодой человек решил уволиться, поскольку премьер якобы «добивался интимных отношений».

«Сразу скажу: мне безразлична сексуальная ориентация премьера. Но действия премьер-министра по домогательствам к подчиненному подпадают под действие уголовного кодекса Украины», – написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

В интервью телеканалу «112» бывший депутат заявил, что его помощники помогают семье 27-летнего пострадавшего составить заявление в полицию. Сам молодой человек «шокирован случившимся и с трудом выходит на контакт».

«Насколько я понял и мои помощники, которые непосредственно с ним общались, он всего три-четыре дня побыл на работе, потом ему начали поступать непристойные предложения, будто был и контакт какой-то, какие-то поглаживания или что-то подобное», – заявил бывший депутат.

Он добавил, что у пострадавшего есть «некие материалы», которые станут доказательством правонарушения.

Отметим, что сексуальные скандалы в последнее время стали частью жизни украинских политиков.

Как сообщало агенттство УНИАН, фотографии интимной переписки зампредседателя комитета по вопросам экологической политики и природопользования, депутата от партии «Слуга народа» Елены Криворучкиной с ее возлюбленным взорвали соцсети Украины. В смс-сообщении женщина, которую ее собеседник нежно называет «Зеленая кнопочка», признается в любви неизвестному, который подписан как «любимый», и пишет, что хочет заниматься любовью с ним день и ночь.

В начале октября депутат Верховной рады Украины Илья Кива сначала попытался скрыть от фотографов свою переписку с неизвестной девушкой, которая была записана в смартфоне как «Юля конкурс красоты Одесса», а затем стал активно теребить штаны в районе ширинки.

Напомним, в пятницу депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Анатолия Остапенко застали в Раде за перепиской интимного характера с мужчиной.

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