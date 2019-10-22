В ВМС США заявили о «мониторинге» активности России в Заполярье

Эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием «Дональд Кук» провел так называемый мониторинг морской активности России в Заполярье, сообщили в пресс-службе Шестого флота ВМС США.

По версии Шестого флота ВМС США, присутствие американского эсминца в Заполярье «подтверждает приверженность Соединенных Штатов обеспечению региональной безопасности и стабильности, а также демонстрирует способность ВМС [США] в кратчайшие сроки осуществлять передислокацию в различных условиях окружающей среды», передает ТАСС.

В пресс-службе Шестого флота ВМС США уточнили, что «операция» эсминца «Дональд Кук» в Заполярье была проведена еще 16 октября.

Напомним, 1 октября президент России Владимир Путин в послании участникам встречи представителей государств-членов Арктического совета призвал к диалогу по Арктике на принципах всеобщей безопасности. На следующий день президент США Дональд Трамп выступил за свободу Арктики «от внешних факторов воздействия».

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