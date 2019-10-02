Трамп выступил за свободу Арктики «от внешних факторов воздействия»

Соединенные Штаты выступают за безопасную Арктику, свободную «от внешних факторов воздействия», решением вопросов Арктики должны заниматься только арктические страны, заявил американский лидер Дональд Трамп после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме.

По словам Трампа, «Америка и Финляндия сотрудничают в деле продвижения стабильности, свободы судоходства и уважения национального суверенитета в Арктике», передает ТАСС.

«Обе страны выступают за безопасный регион Арктики, свободный от внешних факторов воздействия, вмешательства и давления. Проще говоря, мы считаем, что вопросами, касающимися Арктики, должны заниматься только арктические страны», – заявил Трамп.

Президент Финляндии в свою очередь призвал «поддерживать низкий уровень напряженности [в Арктике], который у нас там был». «Мы обсуждали это. Я ценю позицию президента [Трампа], что [Арктика] это не место для военных», – добавил Ниинисте.

«Арктический регион становится все более интересным. Там есть возможности, открываются судоходные маршруты. Но есть и большие риски», – отметил политик.

Накануне президент Владимир Путин в послании участникам международной встречи представителей государств-членов Арктического совета призвал к диалогу по Арктике на принципах всеобщей и неделимой безопасности.

Ранее Россия призвала возобновить встречи глав генштабов арктических стран.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации с российским присутствием в Арктике.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД