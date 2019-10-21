Эксперт: Прозрачность рынка интернет-рекламы сделает его более привлекательным

Ведущие игроки рынка сетевой рекламы в России создали рабочую группу, которая займется выработкой критериев, нацеленных на повышение эффективности рекламы в интернете. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков по итогам круглого стола, посвященного саморегулированию рекламной отрасли.

В понедельник в рамках 27-й международной специализированной выставки «Реклама-2019» в Москве состоялся круглый стол «Саморегулирование в рекламной индустрии: итоги, тенденции, приоритеты», на котором обсуждались пути повышения прозрачности рынка интернет-рекламы.

«Вопрос прозрачности измерения эффекта от рекламы стоит достаточно давно и решается он в плоскости саморегулирования индустрии. Теперь создана рабочая группа, в которую вошли ведущие ассоциации по трем направлениям – это и наша Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), и ассоциация содружества «Русбренд» (объединение ведущих рекламодателей России) и Медиа-Коммуникационный союз (МКС), в котором участвуют основные игроки нашей медиаотросли. Именно на базе МКС и создана рабочая группа, в которую вошли еще и представители Института развития интернета. В целом определены цели и задачи рабочей группы», – сообщил исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков.

«Понятно, что Интернет – достаточно разноплановая отрасль, поэтому в нем не может быть какого-то единого формата вроде CPC (Cost Per Click, «стоимость клика») измерения для всех рекламных форматов в Интернете, – есть search (контекстная реклама), видео-реклама, баннерная реклама. Но для каждого из них могут быть выработаны принципы. Рабочая группа определила, что нам необходимо провести сегментацию Интернета, понять ее и описать. И дальше поэтапно по каждому сегменту работать для усиления прозрачности измерений. Первым шагом было выбрано измерение рекламы в направлении «видео-реклама». Это первые шаги, они уже сделаны. И это вселяет определенный оптимизм», – сказал Смоляков.

«Критерии и подходы, которые рабочая группа согласует в итоге, должны повысить прозрачность и понятность сетевой рекламы, точнее ее эффективности. А повышение прозрачности должно повысить и эффективность рекламы, потому что появятся данные, которые можно анализировать, чего сейчас нет. То есть понятность и прозрачность должны стимулировать приток дополнительных денег в этот сегмент», – подытожил Смоляков.

Как сообщил «Ридус», выступая на круглом столе, другие представители рекламного сообщества тоже призвали создавать объективные инструменты измерений в Сети. Как отметил, в частности, президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), член Торгово-промышленной палаты Сергей Пискарев, в сегменте интернет-рекламы пока отсутствует возможность получить точные цифры и данные об эффективности коммуникаций.

Ранее Валентин Смоляков также заявлял в интервью газете ВЗГЛЯД, что в Рунете пора создать объективные инструменты измерения, чтобы учитывать факторы «накруток и жульничества». Ведь создание прозрачного счетчика сетевой рекламы выгодно и рекламодателям, и медиа.