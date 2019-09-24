Эксперт: В Рунете назрела необходимость создания единого счетчика интернет-рекламы

В Рунете пора создать объективные инструменты измерения, чтобы учитывать факторы накруток и жульничества. Создание прозрачного счетчика сетевой рекламы выгодно и рекламодателям, и медиа, заявил газете ВЗГЛЯД исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков. Работа над созданием счетчика началась на форуме «Спектр-2019».

Исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков поддержал идею создания в России «прозрачного счетчика интернет-рекламы». По его словам, такой счетчик даст четкое понимание аудитории и «структуры смотрения» как на телевидении, так и в интернете. Однако создать такой инструмент могут лишь все три основных игрока рекламного рынка – рекламодатели, рекламные агентства и медиа.

«Вопрос создания прозрачного счетчика интернет-рекламы назрел. Интернет-пространство – достаточно разноплановый сегмент. Например, есть баннерная и поисковая реклама, рассматривать его как единое пространство невозможно, но в формате диалога между рекламодателями, агентствами и медиа-площадками нужно по каждому направлению провести сегментацию, а потом разработать систему измерений. Должны быть какие-то единые правила измерения аудитории», – считает Смоляков.

Эксперт подчеркнул, что с учетом существующих в интернете накруток просмотра рекламы и жульничества по размещению баннеров крайне необходим объективный инструмент измерения (например, количества показов рекламного объявления) для отчета перед рекламодателями. «Объективный счетчик всегда необходим. Наличие прозрачности стимулирует экономическое развитие в любом сегменте, будь то интернет-реклама или что-то иное», – напомнил Смоляков.

«Единая система измерения будет выгодна всем. И рекламодателям, потому что это прозрачность по тем деньгам, которые они тратят, и медиа, потому что легальные медиа, и агентства получают определенные преференции», – пояснил эксперт.

Также появление прозрачного счетчика поможет развитию цифровых площадок, в целом экономики Рунета, ресурсы которого могут процветать только в условиях понятной и прозрачной системы измерений. «Когда есть прозрачность использования бюджетов, это, естественно, способствует тому, чтобы деньги шли в большем объеме. В прозрачной системе деньги используются лучше, чем в непрозрачной», – считает он.

Напомним, участники проходящего в Сочи форума «Спектр-2019» пришли к выводу о том, что рекламодатели, интернет-площадки и другие игроки рекламного рынка в России заинтересованы в создании прозрачного «счетчика интернет-рекламы». С инициативой создания профильной рабочей группы для выработки объективных критериев измерений в интернете на форуме выступил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев, сообщает во вторник «Газета.ру».

Ранее о концепции интернет-учета сообщала газета «Ведомости». В качестве аналогов приводилась система измерения ТВ-аудитории и система учета кинобилетов. Замминистра связи Алексей Волин указывал, что универсальная и прозрачная система оценки интернет-аудитории необходима как рекламодателям, так и производителям контента, а глава Роскомнадзора Александр Жаров отмечал, что рекламодатели страдают из-за разрозненных данных в интернете.

Отметим, что сектор интернет-экономики становится все более заметной частью экономики. По подсчетам РОЦИТ, его объем составляет почти 5% ВВП, что уже больше электроэнергетики. Эти 5% достигнуты за 25 лет существования Рунета, но у интернет-экономики есть все шансы достигнуть 25% ВВП всего лишь за следующие 5 лет.

Рынок интернет рекламы остается непрозрачным, с множеством серых зон. По разным оценкам, объем неучтенных транзакций только по рекламному рынку составляет 30-60%, а по расчетам АКАР его объем 180 млрд рублей, то есть от 60 до 120 млрд остается в серой зоне.

По экспертным оценкам, за счет множества посредников и непрозрачных схем, до конечных площадок доходит 20-30% от первоначальных сумм. Кроме того, специалисты оценивают количество фейковых подписчиков у отдельных топовых блогеров как минимум в 30%.