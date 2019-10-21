Большинство международных инвесторов назвали Россию привлекательной для вложений

Большая часть международных инвесторов (91%) считают Россию стратегическим рынком и намерены развивать здесь свой бизнес. По мнению 85%, рост показателей ожидается в ближайшие три года, следует из материалов исследования EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ) при поддержке Минэкономразвития.

Опрос был проведен в июле-августе 2019 года среди 95 иностранных компаний, в том числе 53 компаний, входящих в состав КСИИ. Все опрошенные компании отражают все сектора экономики. В среднем эти компании ведут свою деятельность в России на протяжении 28 лет. Средняя выручка участников исследования по России составила 745 млн долларов в 2018 году, для компаний-членов КСИИ этот показатель составил более 1,05 млрд долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы исследования.

«Согласно результатам исследования, 91% участников опроса называют Россию стратегическим рынком, 85% опрошенных компаний ждут роста бизнеса в России в ближайшие три года, но предполагают, что он будет медленным. Быстрый рост ожидают компании медицинского и фармацевтического сектора (44%), строительной и инженерной отрасли (40%), энергетики (36%)», – отмечается в исследовании.

49% компаний намерены вывести на российский рынок новые товары и услуги, еще 40% собираются расширить производство, 13% решили вкладываться в логистику. По мнению респондентов, все это поможет развивать бизнес в России.

«Иностранные компании продолжат инвестировать в Россию: участники опроса рассчитывают вложить в страну 6,5 миллиарда долларов в 2019 году. Почти половина этой суммы (44%) приходится на компании из отрасли энергетики и природных ресурсов, проекты которых самые капиталоемкие. По части планируемого роста лидирует Азия: 41% азиатских компаний собираются увеличить инвестиции в 2019 году, среди европейских и американских компаний такие планы есть у 29%», – говорится в документе.

Также, 61% компаний отметили улучшение делового климата и одобряют усилия государства по его развитию. Москва, Московская область, а также центральные регионы и Северо-Запад страны инвесторы назвали наиболее привлекательными регионами. Ресурсодобывающие компании и азиатские инвесторы заинтересованы регионами Дальнего Востока. Те, кто выбирает новые регионы для развития бизнеса, основным фактором назвали налоговые условия и льготы (58%). Возможность прямого диалога с региональной властью важна для 53% компаний.

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