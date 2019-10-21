Глава минобороны Китая заявил о наивысшем уровне доверия с Россией

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что отношения Пекина и Москвы в сфере обороны характеризуются наивысшим уровнем взаимного доверия.

«В отношениях Китая в сфере обороны с иностранными странами российско-китайские военные отношения характеризуются наивысшим уровнем взаимного доверия, стратегического координирования и практического сотрудничества и поддерживается хороший импульс развития. Это модель сотрудничества в сфере», – передает РИА «Новости» слова министра обороны КНР на Сяншаньском форуме по безопасности.

Он отметил также, что российско-китайское сотрудничество в вопросах безопасности является столпом, поддерживающим международный мир.

Напомним, в июле в Бразилии на полях министерского заседания БРИКС в ходе встрече руководителей внешнеполитических ведомств России и Китая Сергея Лаврова и Ван И, Китай заявил о готовности «плечом к плечу» с Россией «защищать законные права» двух стран, а также «поддерживать справедливость на международной арене».

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