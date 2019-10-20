Собчак поняла, зачем Захарову «держат в МИДе»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что он не стремится сразу отвечать на провокации со стороны зарубежных государств.

«Для этого Марию Захарову и держат в МИДе)))» – написала Собчак в своем Telegram-канале.

В интервью телеканалу «Россия 1» Лавров сказал, что сначала нужно проанализировать, что стоит за выпадами со стороны иностранных государств.

«Может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Собчак раскритиковала стихи Захаровой о детях, погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».