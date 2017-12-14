Собчак раскритиковала стихи Захаровой о кемеровских детях

Журналистки Ксения Собчак и Ксения Ларина критично отозвалась о стихотворении Марии Захаровой «Кемерово, мы с тобой!», связав это с ее якобы безвкусным стилем одежды.

Телеведущая Ксения Собчак презрительно отозвалась о стихотворении и стиле официального представителя МИД Марии Захаровой на своей странице в Facebook.

«Какая же правда гадость,это ваша заливная рыба:((... ну в принципе это же было ясно глядя на безвкусные цветастые наряды и леопардовый принт размашисто употребляемый в гардеробе (орфография и пунктуация автора сохранена – прим.ВЗГЛЯД)», – написала Собчак.

Она сделала репост своей коллеги из «Эха Москвы» Ксении Лариной, которая заявила, что Мария Захарова занесла ее в «черный список» в Facebook. Ларина процитировала стихотворение, назвав Захарову его автором, и назвала его пошлостью.

Мария Захарова. Кемерово, мы с тобой!

Зимней вишни лед

Растопило пламя.

Детский голос все зовет,

Рвется к своей маме.

Передайте, что люблю

Всем родным и маме,

Я боюсь, что не вернусь -

Мы здесь умираем.

Ты пойми что дверь закрыта,

Что не выйти мне,

Мама, мне ведь больно было,

Но не как тебе.

Нету выхода на свет,

Да и света нету.

Передайте всем привет

Маме, брату, деду.

Мама, мамочка прости,

Больше я не буду.

Ты не плачь и не грусти

Нас не позабудут.

Посчитайте нас потом,

Честно посчитайте,

Обещайте под крестом,

Маме обещайте.

Ранее Захарова рассказала подписчикам о диалоге в аптеке, и о том, что плачет третий день подряд.

По последним данным МЧС, тела всех 64 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» обнаружены, пропавших без вести нет. На городском кладбище Кемерово начались похороны погибших. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.