Взрывы прогремели в сирийском Алеппо

В воскресенье в восточной части сирийского города Алеппо прогремело несколько взрывов, сообщает телеканал «Аль-Арабия». По информации канала, возможны жертвы.

Согласно поступающей информации, взрывы произошли недалеко от штаба сирийской разведки в районе Эз-Заразир, передает ТАСС.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов. В конфликт вмешалась армия Сирии, которая по договоренности с курдами начала брать под контроль города на севере страны.

По договоренности с США Турция в пятницу приостановила операцию, а в субботу пригрозила курдам, что войска снова пойдут в наступление.

Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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