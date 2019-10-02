Один из крупнейших металлургических комбинатов на Украине приостановил работу

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Украина проела железнодорожное наследие СССР

Железные дороги Украины – яркий пример коррупцииФото: Anatolii Stepanov/Reuters
Украина расписалась в разбазаривании еще одного доставшегося ей от Советского Союза наследия – более 22 тысяч километров железных дорог. Железнодорожная инфраструктура практически уничтожена, вынес приговор украинский премьер. Пассажиры ездят в ужасных условиях, на грузовом рынке коллапс из-за нехватки подвижного состава. Подробности...
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Как «формула Штайнмайера» изменит Украину

Теперь «нормандская четверка» сможет собраться в полном составеФото: Carsten Rehder/Reuters
Согласие украинских властей на «формулу Штайнмайера» открывает путь ко встрече в верхах «нормандской четверки», а значит, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но меняет ли оно что-то как в донбасском кризисе в целом, так и в борьбе за Украину между Россией и Западом? Кому выгодно решение формулы – и возможно ли оно в принципе? Подробности...
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«Склока в онкоцентре» является очень плохим симптомом

Онкологические заболевания у детей – тема, которая воспринимается российским обществом крайне остроФото: Станислав Красильников/ТАСС
«Серьезная ошибка этического характера». Именно это, по словам экспертов, происходит в знаменитом российском онкологическом центре им. Блохина, врачи которого устроили публичный демарш. В чем суть конфликта, что на заявления врачей отвечает их руководство и какая из сторон выглядит более убедительно? Подробности...
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Украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске

«Формула Штайнмайера» является «дорожной картой» мирного урегулирования конфликта в ДонбассеФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Впервые с 2016 года конфликт в Донбассе сдвинулся с мертвой точки. Запад уговорил Украину на подписание «формулы Штайнмайера». Она подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР, а затем Киев обязан будет начать равноправные переговоры с республиками. Похоже, Зеленский сделал шаг к миру. Но в Киеве есть и те, кто недоволен таким решением и обещает президенту третий Майдан. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Зеленскому пора начинать сажать радикалов

Глеб Простаков, журналист
Не прошло и недели с момента встречи Трампа и Зеленского, где украинскому президенту было предписано «встретиться с Путиным и решить свою проблему», как документ по мирному урегулированию в Донбассе – «формула Штайнмайера» – был подписан. Подробности...
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Семь лет за глупость

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Доказать, что в тексте псковской журналистки Светланы Прокопьевой содержатся признаки оправдания терроризма, и правда просто. Это глупый и банальный текст, но обвинительный приговор по нему вполне реален. Подробности...
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Зачем Роскосмосу свой Илон Маск

Сергей Мардан, публицист
Если не будет найден новый экономический механизм участия России в космических проектах, то страна в конце концов сойдет с дистанции уже не космической гонки, а просто быстро развивающейся космической индустрии. Подробности...
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      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

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          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
          • Независимыми республиками

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          • Регионами в составе России

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          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курильщик)

          • Нет (я некурящий)

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              Один из крупнейших металлургических комбинатов на Украине приостановил работу

              2 октября 2019, 23:42

              Текст: Антон Никитин

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              Днепропетровский металлургический комбинат (ДМК) частично приостановил свою работу в связи с низкой рентабельностью и нехваткой средств, сообщила пресс-служба предприятия.

              «В условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств Днепровский меткомбинат вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы предприятия.

              С целью сокращения расходов администрация комбината приняла решение не вводить в работу доменные печи, которые ранее приостановили на ремонт.

              «Персонал, обслуживающий данные производственные участки, частично переходит на вспомогательные работы, частично выводится в простой», – сообщили в ДМК.

              Днепропетровский металлургический комбинат является одним из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины. На комбинате работает около 9,5 тыс. человек.

              Напомним, в среду президент России Владимир Путин заявил об утрате Украиной статуса промышленно развитого государства.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала об остановке работы крупнейшего металлургического завода Украины.

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