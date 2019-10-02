Один из крупнейших металлургических комбинатов на Украине приостановил работу

Днепропетровский металлургический комбинат (ДМК) частично приостановил свою работу в связи с низкой рентабельностью и нехваткой средств, сообщила пресс-служба предприятия.

«В условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств Днепровский меткомбинат вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы предприятия.

С целью сокращения расходов администрация комбината приняла решение не вводить в работу доменные печи, которые ранее приостановили на ремонт.

«Персонал, обслуживающий данные производственные участки, частично переходит на вспомогательные работы, частично выводится в простой», – сообщили в ДМК.

Днепропетровский металлургический комбинат является одним из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины. На комбинате работает около 9,5 тыс. человек.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин заявил об утрате Украиной статуса промышленно развитого государства.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об остановке работы крупнейшего металлургического завода Украины.

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