Путин заявил об утрате Украиной статуса промышленно развитого государства

Украина потеряла статус промышленно развитого государства из-за утраты связей с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Уровень ВВП (Украины) не просто упал, он рухнул за предыдущие годы в связи с утратой российского рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины практически перестали существовать. Украина, когда находилась с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства», – передает слова Путина РИА «Новости».

Ранее он заявил, что лучший рынок сбыта для украинских товаров – это Россия.

Между тем на Украине предлагали воспользоваться тем, что предлагает Россия – в частности, возможностью осуществлять транзит газа и экспортировать свои товары.