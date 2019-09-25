На Украине нашли способ заработать на «плохой России»

Киеву стоит воспользоваться тем, что предлагает «плохая Россия», в частности, возможностью осуществлять транзит газа и экспортировать свои товары, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

В эфире телеканала «112 Украина» Червоненко отметил, что в Европе такие возможности, наоборот, теряются.

«Сегодня нам перекрыли по 14 группам переработки продовольствия, и Польша нам, таким европейским, закрыла окно в Европу – вдвое сократила разрешения (на перевозки) – из-за нашей коррупции. И мы сейчас закрыты, а в это время «плохая Россия» открывает нам рынки сбыта и транзит», – сказал экс-чиновник.

Червоненко отметил, что украинским властям надо перестать навешивать ярлыки на Россию и воспользоваться предоставляемыми возможностями.

По данным Федеральной таможенной службы, российский экспорт на Украину в январе-июне 2019 года увеличился на 2,64% – до 4,526 млрд долларов, а импорт из Украины уменьшился на 10,7% до 2,421 млрд долларов.

Ранее президент Владимир Путин назвал российский рынок лучшим для сбыта украинских товаров.

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