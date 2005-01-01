Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным

Взгляд
17 мая, четверг  |  Последнее обновление — 21:40  |  vz.ru
Разделы

Европа угрожает важнейшему инструменту могущества США

США сами стимулируют мир бежать от доллараФото: Ahmad Halabisaz/ZUMA/Global Look Press
Противостояние между Европой и США готово выйти на новый уровень из-за разрыва Вашингтоном сделки с Ираном. Появились сведения о том, что Евросоюз намерен покупать иранскую нефть за евро, а не за доллары. Реализация подобных намерений способна стать первым шагом, разрушающим важнейшие позиции США в мировой финансовой системе. Подробности...
Перейти а раздел…

Крымчан пока не будут лишать украинского гражданства

Украина, как известно, несмотря на заявленное «стремление в Европу» совершенно не спешит перенимать европейские практики ни в одной из сферФото: Gleb Garanich/Reuters
Петр Порошенко передумал лишать участвовавших в выборах президента России крымчан гражданства Украины. Впрочем, идея лишить гражданства крымчан, жителей Донбасса и вообще всех, кто не готов скандировать «Слава Украине – героям слава!», пользуется в Киеве большой популярностью. И никто не может дать гарантию, что ближе к выборам президента Украины в 2019 году подобный закон все-таки не будет принят. Подробности...
Перейти а раздел…

Прорыв российской науки обеспечат молодые кадры

Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми, которым надо дать дорогуФото: Михаил Киреев/РИА Новости
«Задача технологического прорыва может быть решена только лишь при концентрации усилий. Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент РАН Алексей Хохлов по поводу президентского «суперуказа», в котором перед учеными ставится задача совершить гигантский скачок в сфере развития новых технологий. Подробности...
Перейти а раздел…

Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Наша страна никогда не бросала детей в бой «пушечным мясом»

Юрий Максимов, журналист, писатель
Найдены документальные свидетельства того, что немцы активно использовали русских детей в своих целях уже в годы Первой мировой войны. В годы следующей мировой войны опыт использования детей в военных целях немцами был учтен и «творчески» переработан. Подробности...

Манифест лютующего феминизма

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда публика узнала, что протаранившего толпу в канадском Торонто зовут Алек Минасян и что его претензии не совпадают с традиционными «взысканиями» ИГИЛ*, почва под ногами журналистской братии качнулась. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Полный список «русских преступлений перед грузинской нацией»

Евгений Крутиков, военный эксперт
Отношение к русским как к «северным варварам», которых легко обмануть парой красивых тостов, формировалось не в царское, а именно в застойное советское время. Эта психология поведения лежит и в основе новой грузинской идеологии. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...

      Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки

      Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав Газы
      Подробности...

      Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома

      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…
        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин встретился с Асадом
          Госдеп прокомментировал возможность санкций против «Северного потока – 2»Кремль оценил призыв американского издания взорвать Крымский мостЕС запустил процедуру «блокирующего закона» для нейтрализации санкций СШАКанада обыграла Россию в четвертьфинале ЧМ
          В ЕС назвали главную проблему в отношениях с СШАРоссия предъявила претензии Казахстану из-за осквернения мемориала ВОВРоссиянку задержали в Польше за «гибридную войну»Как остановить «запрограммированное вымирание» России
          Волкер посетовал на то, что «Россия слишком сильна»Украинских силовиков начали готовить к «деоккупации» ДонбассаМатвиенко одобрила повышение пенсионного возрастаКупавшийся в нефти мэр ханты-мансийского города покончил с собой после совещания

          Главная тема


          Новое решение Трампа ставит под угрозу важнейшее соглашение Горбачева и Рейгана

          «грязь расползается»


          Вулканолог остудил желание украинцев обрушить Крымский мост грязевым вулканом

          «уникальнейшая машина»


          Военные рассказали о применении «Солнцепека» в Сирии

          «быстро забывается»


          В Британии испугались изоляции из-за дела Скрипаля

          посылка из США


          «Почта России» уличила Макаревича во лжи

          последнее слово


          Голикова расплакалась перед депутатами в Госдуме

          подводный беспилотник


          Стала известна мощность боеголовки «Посейдона»

          армия и вооружение


          Как можно улучшить единственный российский авианосец

          разительная разница


          «Мост Порошенко» выглядит убожеством по сравнению с «мостом Путина»

          «один из признаков русскости»


          Александр Чаленко: «Украинцы» существуют только потому, что существует государство Украина

          Мост наш!


          Андрей Бабицкий: Крым в мановение ока вышел из тягостного психологического состояния

          «ценностный конфликт с Западом»


          Сергей Худиев: Призывы выйти на площадь могут быть подложенной конкурентам свиньей

          на ваш взгляд


          Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?

          Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным

          В Криворожстали удваивают прибыль, заставляя работать на неисправной технике   17 мая 2018, 19:40
          Фото: facebook.com/ArcelorMittalUA
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Серия смертей и технологических нарушений вынудила персонал заблокировать работу одного из крупнейших украинских заводов. Работники доведены до отчаяния из-за ужасающей ситуации с техникой безопасности. И это притом что «АрселорМиттал Кривой Рог» показывает за последние годы рекордную прибыль – в то время, когда многие другие украинские заводы массово закрываются.

          Крупнейший на всем постсоветском пространстве металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» (ранее «Криворожсталь») остановил работу из-за забастовки своих сотрудников-железнодорожников. «Рабочие первой смены железнодорожного цеха начали действовать по инструкциям. Они отказались работать на неисправной технике, и это фактически парализовало работу всего предприятия, поскольку ни один локомотив не сдвинулся с места», – говорится в заявлении Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

          «Поскольку железнодорожный транспорт обслуживает все производство, то есть доставляет сырье и вывозит готовую продукцию, то в результате уже остановились и мартеновский, и конвертерный цехи. А это может привести к катастрофическим последствиям», – предупредил председатель первичной ячейки Независимого профсоюза горняков Украины Юрий Самойлов.

          Рабочие требуют обеспечить безопасные условия труда, чтобы подвижной состав был исправным, а также повышения зарплаты до европейского уровня в 1000 евро (гигантские для Украины деньги).

          В «АрселорМиттал Кривой Рог» говорят, что парализована вся технологическая цепочка. «Есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города», – отметили в компании. Там считают акцию протеста машинистов и помощников тепловозов незаконной, так как она не была заранее согласована с руководством комбината.

          На самом деле коллектив железнодорожного цеха «АрселорМиттал Кривой Рог» воспользовался подкинутой ему возможностью. Тремя днями ранее началась масштабная акция протеста железнодорожников «Укрзализныци», а накануне к ней присоединились и «арселоровские» машинисты.

          За три дня такой «итальянской забастовки» метпредприятия не смогли отгрузить более 60 тонн продукции на 5 млн долларов. За год потери отрасли могут составить 1,5 млрд долларов, подсчитали профильные объединения металлургов Украины. Предприятия Кривого Рога только за один день, 16 мая, потеряли 2,5 млн долларов экспортной выручки. Это треть суточного производства, заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, передает УНИАН.

          В «АрселорМиттал Кривой Рог» уверяют, что накануне уже была создана комиссия для обследования локомотивов, все выявленные нарушения будут устраняться по возможности на месте. Однако переговоры по росту зарплаты продолжаются.

          На самом деле ситуация с охраной труда на одном из крупнейших металлургических предприятий Украины ужасающая. И проблемы далеко не только с локомотивным составом. Только за март – апрель на производстве случилось несколько серьезных происшествий. Так, в марте во время ремонта в конвертерном цехе погиб работник подрядной организации «Индустриальные технологии Украины». Еще четверо сотрудников другого подрядчика – «Запорожского строительно-монтажного управления» – позже получили травмы при проведении монтажных работ. Директор по охране труда и промышленной безопасности «АрселорМиттал Кривой Рог» Сергей Теслюк тогда сказал, что это произошло из-за нарушения правил безопасности. В конце апреля во время запуска доменной печи из-за прогара холодильной плиты  разлилось 40 тонн расплавленного чугуна. 

          Самое удивительное, что «АрселорМиттал Кривой Рог» – в числе тех немногих металлургических заводов на Украине, которым удалось выжить после 2014 года. Многие другие метзаводы вынуждены были просто закрыться. «Это, пожалуй, единственное предприятие в металлургической отрасли не только на Украине, но и на всем постсоветском пространстве, которое с 2015 года ежегодно удваивало финансовые результаты», – отмечает Алексей Антонов из «Алор Брокер». Так, в 2015 году чистая прибыль предприятия составила 52,6 млн долларов, в 2016 году – 103 млн, в 2017 году – 193 млн.

          Тогда как в целом металлургическая отрасль Украины переживает не лучшие времена. Некогда она приносила стране треть валютных поступлений, а теперь скатилась до уровня двадцатилетней давности. В числе первых, кто остановил свою работу, был Кременчугский сталелитейный завод, который продавал треть своей продукции на рынки СНГ. Однако после 2014 года этот рынок для него закрылся, и производство сразу же упало почти в шесть раз. Вскоре пришлось объявить и о банкротстве.

          Спасти мог бы внутренний спрос: Украине нужно 10 млрд долларов на обновление вагонов и локомотивов, и еще 13 млрд – на обновление железнодорожных путей. Однако главный заказчик – «Укрзализныця» – сам переживает серьезный кризис. У украинского государства нет денег на железную дорогу, которая бы обеспечила заказами металлургов и тысячи работающих в отрасли.

          Год назад не выдержал и остановил работу Днепровский металлургический комбинат, который за 129 лет своего существования останавливался только два раза – после Великой Октябрьской революции и во время ВОВ. Но правления Петра Порошенко комбинат тоже не выдержал. Это единственное предприятие в стране, которое производило осевые заготовки для железнодорожного транспорта, контактные рельсы для метрополитена и трубные заготовки.

          Завод закрылся, так как была разорвана кооперационная цепочка комбината с Алчевским коксохимическим комбинатом, расположенным в ЛНР. До начала 2017 года партнерам удавалось не прекращать поставки кокса по железной дороге, но после полной экономической блокады радикалами ДНР и ЛНР производство пришлось свернуть. Работать без металлургического кокса Днепропетровский меткомбинат не может.

          На фоне общей негативной ситуации ежегодное удвоение чистой прибыли на «АрселорМиттал Кривой Рог» выглядит просто фантастикой.

          И все же это легко объяснимо. Российский рынок для этого украинского предприятия уже давно не был важным, туда и до 2014 года уходило менее 1% всей продукции. Основная часть товара – 87% – отправляется сегодня на экспорт более чем в 60 стран мира. В этом заслуга, конечно, не Украины, а Индии, так как с 2005 года «Криворожсталь» является частью крупнейшего международного холдинга ArcelorMittal, который принадлежит индийскому миллиардеру Лакшми Митталу. Холдинг контролирует более 10% мирового производства стали и металлов.

          «Несмотря на весь бардак в украинской экономике, «АрселорМиттал Кривой Рог» остается, пожалуй, единственным примером успеха во всей отрасли, поскольку экспортоориентированные предприятия в разы меньше зависимы от динамики курса национальной валюты и геополитики. Получая валютную выручку, предприятие, наоборот, зарабатывает на кризисе в экономике Украины: чем ниже курс гривны, тем меньше в расчете на валюту траты, в том числе и на заработную плату сотрудников», – говорит Антонов.

          В целом сотрудники «Криворожстали» не бедствуют, так как зарплата здесь примерно на 20% выше, чем в среднем по отрасли. «Однако происходящее гораздо нагляднее демонстрирует ситуацию на предприятии. Очевидно, что выручка, получаемая предприятием, в недостаточном объеме инвестируется в основные средства производства. Куда она уходит – вопрос к акционерам», – говорит собеседник.

          «Оборудование на меткомбинате действительно давно не обновлялось, поэтому им трудно бороться с нештатными ситуациями, такими как обрушение конструкций из-за дождя или выброс жидкого чугуна, который и спровоцировал забастовку. Средства у компании есть. С такими высокими показателями роста доходности отказываться идти навстречу бастующим рабочим и не замечать очевидных проблем в технике безопасности и надежности оборудования просто абсурдно и крайне безрассудно», – считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Остается надеяться, что главный владелец украинского меткомбината – индийский холдинг – сможет исправить ситуацию.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............