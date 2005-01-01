Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным

Серия смертей и технологических нарушений вынудила персонал заблокировать работу одного из крупнейших украинских заводов. Работники доведены до отчаяния из-за ужасающей ситуации с техникой безопасности. И это притом что «АрселорМиттал Кривой Рог» показывает за последние годы рекордную прибыль – в то время, когда многие другие украинские заводы массово закрываются.

Крупнейший на всем постсоветском пространстве металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» (ранее «Криворожсталь») остановил работу из-за забастовки своих сотрудников-железнодорожников. «Рабочие первой смены железнодорожного цеха начали действовать по инструкциям. Они отказались работать на неисправной технике, и это фактически парализовало работу всего предприятия, поскольку ни один локомотив не сдвинулся с места», – говорится в заявлении Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

«Поскольку железнодорожный транспорт обслуживает все производство, то есть доставляет сырье и вывозит готовую продукцию, то в результате уже остановились и мартеновский, и конвертерный цехи. А это может привести к катастрофическим последствиям», – предупредил председатель первичной ячейки Независимого профсоюза горняков Украины Юрий Самойлов.

Рабочие требуют обеспечить безопасные условия труда, чтобы подвижной состав был исправным, а также повышения зарплаты до европейского уровня в 1000 евро (гигантские для Украины деньги).

В «АрселорМиттал Кривой Рог» говорят, что парализована вся технологическая цепочка. «Есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города», – отметили в компании. Там считают акцию протеста машинистов и помощников тепловозов незаконной, так как она не была заранее согласована с руководством комбината.

На самом деле коллектив железнодорожного цеха «АрселорМиттал Кривой Рог» воспользовался подкинутой ему возможностью. Тремя днями ранее началась масштабная акция протеста железнодорожников «Укрзализныци», а накануне к ней присоединились и «арселоровские» машинисты.

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За три дня такой «итальянской забастовки» метпредприятия не смогли отгрузить более 60 тонн продукции на 5 млн долларов. За год потери отрасли могут составить 1,5 млрд долларов, подсчитали профильные объединения металлургов Украины. Предприятия Кривого Рога только за один день, 16 мая, потеряли 2,5 млн долларов экспортной выручки. Это треть суточного производства, заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, передает УНИАН

В «АрселорМиттал Кривой Рог» уверяют, что накануне уже была создана комиссия для обследования локомотивов, все выявленные нарушения будут устраняться по возможности на месте. Однако переговоры по росту зарплаты продолжаются.

На самом деле ситуация с охраной труда на одном из крупнейших металлургических предприятий Украины ужасающая. И проблемы далеко не только с локомотивным составом. Только за март – апрель на производстве случилось несколько серьезных происшествий. Так, в марте во время ремонта в конвертерном цехе погиб работник подрядной организации «Индустриальные технологии Украины». Еще четверо сотрудников другого подрядчика – «Запорожского строительно-монтажного управления» – позже получили травмы при проведении монтажных работ. Директор по охране труда и промышленной безопасности «АрселорМиттал Кривой Рог» Сергей Теслюк тогда сказал, что это произошло из-за нарушения правил безопасности. В конце апреля во время запуска доменной печи из-за прогара холодильной плиты разлилось 40 тонн расплавленного чугуна.

Самое удивительное, что «АрселорМиттал Кривой Рог» – в числе тех немногих металлургических заводов на Украине, которым удалось выжить после 2014 года. Многие другие метзаводы вынуждены были просто закрыться. «Это, пожалуй, единственное предприятие в металлургической отрасли не только на Украине, но и на всем постсоветском пространстве, которое с 2015 года ежегодно удваивало финансовые результаты», – отмечает Алексей Антонов из «Алор Брокер». Так, в 2015 году чистая прибыль предприятия составила 52,6 млн долларов, в 2016 году – 103 млн, в 2017 году – 193 млн.

Тогда как в целом металлургическая отрасль Украины переживает не лучшие времена. Некогда она приносила стране треть валютных поступлений, а теперь скатилась до уровня двадцатилетней давности. В числе первых, кто остановил свою работу, был Кременчугский сталелитейный завод, который продавал треть своей продукции на рынки СНГ. Однако после 2014 года этот рынок для него закрылся, и производство сразу же упало почти в шесть раз. Вскоре пришлось объявить и о банкротстве.

Спасти мог бы внутренний спрос: Украине нужно 10 млрд долларов на обновление вагонов и локомотивов, и еще 13 млрд – на обновление железнодорожных путей. Однако главный заказчик – «Укрзализныця» – сам переживает серьезный кризис. У украинского государства нет денег на железную дорогу, которая бы обеспечила заказами металлургов и тысячи работающих в отрасли.

Год назад не выдержал и остановил работу Днепровский металлургический комбинат, который за 129 лет своего существования останавливался только два раза – после Великой Октябрьской революции и во время ВОВ. Но правления Петра Порошенко комбинат тоже не выдержал. Это единственное предприятие в стране, которое производило осевые заготовки для железнодорожного транспорта, контактные рельсы для метрополитена и трубные заготовки.

Завод закрылся, так как была разорвана кооперационная цепочка комбината с Алчевским коксохимическим комбинатом, расположенным в ЛНР. До начала 2017 года партнерам удавалось не прекращать поставки кокса по железной дороге, но после полной экономической блокады радикалами ДНР и ЛНР производство пришлось свернуть. Работать без металлургического кокса Днепропетровский меткомбинат не может.

На фоне общей негативной ситуации ежегодное удвоение чистой прибыли на «АрселорМиттал Кривой Рог» выглядит просто фантастикой.

И все же это легко объяснимо. Российский рынок для этого украинского предприятия уже давно не был важным, туда и до 2014 года уходило менее 1% всей продукции. Основная часть товара – 87% – отправляется сегодня на экспорт более чем в 60 стран мира. В этом заслуга, конечно, не Украины, а Индии, так как с 2005 года «Криворожсталь» является частью крупнейшего международного холдинга ArcelorMittal, который принадлежит индийскому миллиардеру Лакшми Митталу. Холдинг контролирует более 10% мирового производства стали и металлов.

«Несмотря на весь бардак в украинской экономике, «АрселорМиттал Кривой Рог» остается, пожалуй, единственным примером успеха во всей отрасли, поскольку экспортоориентированные предприятия в разы меньше зависимы от динамики курса национальной валюты и геополитики. Получая валютную выручку, предприятие, наоборот, зарабатывает на кризисе в экономике Украины: чем ниже курс гривны, тем меньше в расчете на валюту траты, в том числе и на заработную плату сотрудников», – говорит Антонов.

В целом сотрудники «Криворожстали» не бедствуют, так как зарплата здесь примерно на 20% выше, чем в среднем по отрасли. «Однако происходящее гораздо нагляднее демонстрирует ситуацию на предприятии. Очевидно, что выручка, получаемая предприятием, в недостаточном объеме инвестируется в основные средства производства. Куда она уходит – вопрос к акционерам», – говорит собеседник.

«Оборудование на меткомбинате действительно давно не обновлялось, поэтому им трудно бороться с нештатными ситуациями, такими как обрушение конструкций из-за дождя или выброс жидкого чугуна, который и спровоцировал забастовку. Средства у компании есть. С такими высокими показателями роста доходности отказываться идти навстречу бастующим рабочим и не замечать очевидных проблем в технике безопасности и надежности оборудования просто абсурдно и крайне безрассудно», – считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Остается надеяться, что главный владелец украинского меткомбината – индийский холдинг – сможет исправить ситуацию.