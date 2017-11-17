Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия

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24 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 23:19  |  vz.ru
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Российским спутникам не хватает качественной электронной компонентной базыФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Огромная зависимость российских спутников от импортной электронной компонентной базы стала одной из главных причин отставания России в космической сфере в последние годы. И хотя с каждым годом появляется все больше примеров по замене ключевых узлов, доля импорта по-прежнему высока. Способна ли Россия импортозаместиться в этой сфере, а также создать за три–четыре года первый полностью отечественный гражданский спутник? Подробности...
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Что Россия проиграла в Армении

Никакие протесты в Армении не могут повлиять на российско-армянские отношенияФото: Артем Геодакян/ТАСС
События в Армении немедленно напомнили аналогичные акции, происходившие на пространстве бывшего СССР и не только. Заговорили об «армянском майдане» и о том, что теперь Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути. Реальны ли подобные опасения, что там произошло на самом деле и зачем России нужна Армения? Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Угрозы в адрес России противоречат интересам стран «Большой семерки»

Решить большинство обозначенных министрами проблем без России невозможноФото: Zou Zheng/ZUMA/ТАСС
Заявление министров иностранных дел стран G7 по итогам двухдневных переговоров в канадском Торонто практически полностью состоит из штампов американской пропаганды и опровергает их более ранние выступления. Так есть ли для России смысл о чем-то разговаривать со странами, которые несамостоятельны в принятии решений? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах»

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Десятиклассник одной из школ города инициировал заявление, которое подписали еще шесть его одноклассников. Ученики заявили, что отказываются участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая, поскольку этот день считается выходным. Подробности...
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Почему «глобальная сила добра» всегда сеет хаос

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кровавый диктатор убивает свой народ» – мощная кампания в прессе – Запад приходит на помощь – страна погружается в кровавый хаос – выясняется, что предлог для войны был сфальсифицирован. В чем причины чрезвычайной устойчивости этой схемы? Подробности...
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Что на самом деле ответил Константинополь Украине

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
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          Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия

          Китайцы хотят забрать украинские технологии производства двигателей    24 апреля 2018, 22:05
          Фото: Марина Лысцева/РИА «Новости»
          Текст: Ольга Самофалова

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          На крупнейшем украинском заводе по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» прошли обыски. Служба безопасности Украины считает, что контрольный пакет уникального предприятия желают захватить иностранцы – и это вовсе не Россия, как могло бы показаться. Может ли Киев помешать китайцам завладеть важнейшим активом, оставшимся Украине от СССР?

          Накануне на заводе «Мотор Сич», одном из крупнейших в мире и крупнейшем на пространстве бывшего СССР производителе двигателей для самолетов и вертолетов, прошли обыски. Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила, что они были проведены в рамках уголовного дела о подготовке диверсии, которая «направлена на ослабление государства из-за разрушения «Мотор Сич».

          По заявлению спецслужбы, некая иностранная компания строит современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. СБУ считает, что представители иностранных государств «вопреки украинскому законодательству» приобрели контрольный пакет акций компании. Получив контроль над предприятием, его владельцы намерены предпринять попытку уничтожения «Мотор Сич», уверяет служба безопасности.

          «Мотор Сич» – действительно весьма интересный актив, приносящий его владельцам сотни миллионов долларов ежегодно. Это один из примеров до сих пор живого на Украине советского наследия. В свое время СССР создавал по всей стране важнейшие предприятия авиакосмического цикла, и завод для вертолетных двигателей был создан в Запорожье. Завод разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов советского производства, а также промышленные газотурбинные установки. Долгое время двигатели этого предприятия поставлялись для российских самолетов, однако, как писала газета ВЗГЛЯД, в России нашли замену украинской продукции – и от двигателей «Мотор Сич» отказываются. Более того, Россия продолжает развивать производство аналогов украинских двигателей, в частности на заводе «Климов» в Санкт-Петербурге (то самое КБ, которое эти двигатели и разрабатывало с советских времен).

          Что же происходит сейчас вокруг этого уникального и стратегически важного для Украины предприятия?

          Эта история началась еще в 2016 году, когда народный депутат и почетный президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев продал некоему китайскому предпринимателю принадлежащие ему 48,8% акций компании. Всего китаец получил 56% акций «Мотор Сич» (откуда взялись еще 7%, неизвестно).

          Однако сделку так и не удалось закрыть. Летом 2017 года китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited направила заявление в антимонопольный комитет Украины на одобрение сделки. Комитет разрешения не дал, а затем в дело вступила СБУ. Она завела уголовное дело по статьям 14 и 113 Уголовного кодекса Украины, а именно – «подготовка к преступлению» и «диверсия», и через суд в сентябре 2017 года 56% акций «Мотор Сич» были арестованы. В рамках этого расследования и был произведен обыск на предприятии накануне.

          Собственно, «Мотор Сич» является частной акционерной компанией и может продавать акции кому угодно. Имена и фамилии в деле не указываются, но фигура Богуслаева легко угадывается из материалов дела. А конечным получателем акций украинского завода украинские СМИ называют известного в Китае миллиардера Ван Цзина, состояние которого, по оценке Forbes, составляет 1,3 млрд долларов. Этот китаец известен тем, что лет шесть назад хотел вложиться в строительство альтернативы Панамского канала – Никарагуанского канала. Но не получилось. Украинские СМИ публиковали фотографию с китайской авиавыставки 2016 года, на которой запечатлены Богуслаев и Цзин вместе с послом Украины в Китае Олегом Деминым.

          С обвинениями сам Вячеслав Богуслаев категорически не согласен. По его словам, заявления СБУ о диверсии являются всего лишь предлогом для рейдерского захвата предприятия.

          «Диверсия – это взрыв зданий, поджог зданий, умышленное радиоактивное загрязнение территории с целью поражения людей. На сегодня мы ни одно здание не взорвали, не подожгли, с радиоактивными элементами вообще не работаем. То есть настолько надуманная и непродуманная акция наводит на мысль, что это рейдерский захват», – считает Вячеслав Богуслаев, заявление которого цитирует «Украина.ру».

          По словам Богуслаева, предприятие занимается законной деятельностью и предоставляет всю информацию. «Наши акции продаются открыто на биржах. То, что вчера происходило, – это часть плана по рейдерскому захвату. Я продал 15% акций, получил разрешение Национального банка и привлек инвестиции. 100 млн долларов в прошлом году и столько же в этом. Но то, что произошло, – это серьезный удар по репутации», – сказал Богуслаев.

          С юридической точки зрения доказать тот факт, что продажа акций «Мотор Сич» – диверсия, действительно проблематично. Потому что диверсия – это и в самом деле нечто совсем иное. А именно – когда умышленно наносится вред активу в результате взрыва или теракта. И продажу акций рассматривать как умышленное ослабление государства Украина, а не как получение коммерческой выгоды и инвестиций – это тоже что-то новое в юридической практике.

          Но вот версия, что украинское государство не хочет терять контроль над единственным в стране столь высокотехнологическим предприятием, имеет право на существование. «В стране, где границы полномочий СБУ неконкретны, сложно играть по правилам. На сегодняшний день ясно одно –

          СБУ действует, как бандит с большой дороги, который или добивается отступных, или же выполняет задачу руководства страны – «не отдавать любой ценой»,

          – говорит Кира Гин, управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры».

          «Вести бизнес на цивилизованных условиях с Украиной сегодня сложно. Пример «Мотор Сич» показывает, что вопросы решаются больше «по понятиям». Гарантировать, что деньги инвесторов и акционеров не пропадут и не пострадают, никто не может», – считает юрист.

          Конечно, желание сохранить на Украине ее технологические разработки по производству двигателей – правильное. Вот только методы для этого выбраны, мягко сказать, нецивилизованные.

          Тем более что разрушать успешный до 2014 года бизнес «Мотор Сич» начало именно нынешнее руководство Украины. Ведь значительную часть заказов «Мотор Сич» до 2014 года обеспечивали российские предприятия. Однако украинские власти запретили заводу поставлять двигатели в рамках прекращения военного сотрудничества с Россией (хотя большинство двигателей и шло в рамках гражданских контрактов).

          Завод продолжал выживать самостоятельно, платить налоги. Торговля с Россией все не возобновлялась, госзаказы от родного государства не росли. В такой ситуации оставалось лишь два выхода – либо найти инвестора, либо продолжать попытки выжить без России и заказов от минобороны Украины, что означало бы медленное угасание предприятия.

          То, что китайский инвестор хочет перенести мощности предприятия на свою родину, вполне логично.

          Это позволит предприятию возобновить кооперацию с Россией, что невозможно на территории Украины.

          И, разумеется, Китаю не помешают технологии производства авиационных двигателей для развития собственной промышленности. Ведь авиадвигатели – одно из самых слабых мест стремительно развивающегося китайского авиапрома.


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