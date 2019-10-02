В редакции дагестанского еженедельника «Черновик» начались обыски

Силовики проводят обыски в редакции дагестанского еженедельника «Черновик», сообщил замредактора Магомед Магомедов.

Магомедов сообщил, что утром в среду «в издание пришли следователи и люди в масках и с оружием, потребовали открыть кабинеты главного редактора и учредителя издания якобы для проведения обыска», передает ТАСС.

Силовые структуры Дагестана пока не дали официальные комментарии, однако источник сообщил, что обыски связаны с уголовным делом в отношении журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.

Редактор отдела «Религия» Гаджиев был задержан 14 июня. По версии следствия, опубликовав в газете интервью с основателем благотворительного фонда «Ансар», мусульманским проповедником Абу Умаром Саситлинским (Исраилом Ахмеднабиевым), он побудил людей жертвовать ему деньги, а фонд переводил их членам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*).

18 июня Советский районный суд Махачкалы арестовал Гаджиева на два месяца. В начале июля Совет по правам человека при президенте России попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет взять расследование уголовного дела под контроль.