Полицейский в Белгороде застрелил убийцу с ножом

В Белгороде полицейским для отражения вооруженного нападения применено табельное оружие, сообщили в региональном управлении МВД.

Вечером 1 октября в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир Белгорода хулиганит мужчина, на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

«По предварительным данным, войдя в квартиру, полицейские обнаружили тело пожилого мужчины без признаков жизни. В соседней комнате находился сын пенсионера, который держал в руках два кухонных ножа. На неоднократные законные требования сотрудника патрульно-постовой службы прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, вел себя агрессивно и попытался напасть на правоохранителя. В соответствии с законом «О полиции», для отражения вооруженного нападения полицейским было применено табельное оружие. В результате нападавший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении на сайте УМВД по Белгородской области.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По факту применения служебного оружия проводится проверка.

Напомним, в июне участковый застрелил напавшего на него с ножом мужчину под Челябинском.