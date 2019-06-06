Участковый застрелил напавшего на него с ножом мужчину под Челябинском

Полицейский в Челябинской области застрелил мужчину, подозреваемого в убийстве матери, после того, как тот попытался напасть с ножом на сотрудника полиции, сообщает ГУМВД по региону.

Участковый приехал на вызов в дом, где произошло убийство, и обнаружил там труп хозяйки 1959 года рождения. Спасаясь от нападения, полицейский применил табельное оружие, сообщается на сайте МВД.

«Ее сын, 1983 года рождения, вооруженный ножом, совершил нападение на прибывшего полицейского. Учитывая агрессивное поведение нападавшего и тяжесть совершенного им преступления, участковый вынужден был применить табельное оружие. В результате нападавший скончался», – говорится в сообщении.

Оценку действиям сотрудника полиции даст также Следственный комитет. Предварительно применение табельного оружия признано правомерным.