Johnson&Johnson оштрафовали из-за «опиоидного кризиса»

Американская компания Johnson&Johnson согласилась выплатить во внесудебном порядке по 10 млн долларов двум округам в штате Огайо из-за «опиоидного кризиса».

Скандал, который уже активно переходит в американские суды, связан с распространением эпидемии зависимости жителей США от опиоидных препаратов.

Johnson&Johnson и другие компании обвиняют в том, что, начиная с 1990-х они продвигали опиоиды среди врачей, преуменьшая риски привыкания к болеутоляющим препаратам, что привело к 200 тыс. смертей, вызванных употреблением таких препаратов.

«Johnson&Johnson и ее фармацевтические компании Janssen сегодня объявили об урегулировании соглашения с округами Огайо Куяхога и Саммит, которое разрешает все претензии округов без признания ответственности (компании) и исключает компанию из федерального судебного разбирательства, запланированного на 21 октября 2019 года», – передает РИА «Новости» заявление Johnson&Johnson.

При этом компания продолжает отрицать причастность к «опиоидному кризису» и настаивает, что разработанные ею препараты составили «менее 1% рецептурных опиоидных препаратов в США». Саму проблему в Johnson&Johnson не отрицают.

Напомним, в конце октября 2017 года президент США Дональд Трамп объявил ЧС в связи с массовыми передозировками опиоидами. Ранее Трамп заявил, что число смертей, вызванное употреблением опиоидов (обезболивающих препаратов), достигло в США уровня эпидемии.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, виновникам катастрофы удавалось находиться в тени вплоть до последнего времени. Речь идет не о наркобаронах, а об уважаемых членах общества, пожертвовавших здоровьем нации ради сверхприбылей.