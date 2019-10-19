Джонсон заявил о возможном отказе ЕС переносить Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в письме коллегам по парламенту заявил, что Евросоюз может отказаться продлевать срок Brexit.

«Вполне возможно, что наши друзья в ЕС отвергнут требование парламента о новом продлении или не примут решение быстро. В этих обстоятельствах я надеюсь, что наши коллеги с обеих сторон зала заседаний палаты общин – с выбором между этим соглашением и выходом без соглашения – поддержат новое соглашение», – передает слова Джонсона РИА «Новости».

«Я ясно дал понять, что не хочу нового продления. Европейские лидеры ясно дали понять, что не хотят нового продления. С большим сожалением я наблюдал сегодня, что палата общин проголосовала за новое продление», – заявил премьер-министр Великобритании.

«Я не буду обсуждать продление с ЕС. Я скажу ЕС то, что я говорил британцам на протяжении 88 дней на посту премьера: промедление не является решением», – подчеркнул Джонсон.

Он повторил, что на следующей неделе внесет законопроект, необходимый для выхода Великобритании из ЕС 31 октября с нынешним соглашением.

В субботу британские депутаты приняли поправку об отсрочке Brexit

Напомним, выход Великобритании из ЕС был назначен на 31 октября 2019 года. 17 октября Брюссель и Лондон достигли договоренности по Brexit перед саммитом ЕС.

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