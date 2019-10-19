Пушков отреагировал на слова Савченко о вранье Порошенко

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

В связи с заявлением Савченко о вранье Порошенко, Пушков вспомнил слова бизнесмена Игоря Коломойского, который также говорил о лжи Порошенко по поводу инцидента в Керченском проливе.

«И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это вранье», – написал сенатор в Twitter.

Ранее Надежда Савченко заявила, что Петр Порошенко врал о выполнении Киевом Минских соглашений, которые призваны разрешить конфликт в Донбассе.