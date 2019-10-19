Савченко разоблачила ложь Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко врал о выполнении Киевом Минских соглашений, которые призваны разрешить конфликт в Донбассе, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

В эфире телеканала NewsOne Савченко заявила, что в этом нынешний глава украинского государства Владимир Зеленский отличается от Порошенко.

«Порошенко раньше врал, что мы их (Минские соглашения – прим. ВЗГЛЯД) выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», – приводит ее слова РИА «Новости».

По словам Савченко, выполнить все пункты Минских соглашений непросто, каждый из них потребует «определенных действий».

Она также высказалась за то, чтобы Киев поддерживал диалог с Москвой «во всех возможных форматах».

Ранее Савченко заявляла, что Порошенко «проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения».

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