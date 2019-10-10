Савченко назвала момент, когда Порошенко «проиграл» Украину

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Петр Порошенко «проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения».

«Вспомните Порошенко. Он проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году. И он сам одобрил формулу Штайнмайера. И когда начинались тогда митинги, он сразу говорил, что это спецоперация на расшатывание страны», – передает RT слова Савченко.

Экс-депутат Рады напомнила, что в свое время Порошенко называл всех противников Минских соглашений «террористами и сепаратистами», а сейчас, наоборот, сам призывает украинцев выйти на протестные акции из-за согласования контактной группой в Минске «формулы Штайнмайера».

«Он вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. И почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? И эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы», – подчеркнула Савченко в программе «Украинский формат» на канале NewsOne.

По ее словам, все политики, которые поддерживают эти митинги, пытаются таким способом повысить свой политический рейтинг.

Напомним, 1 октября полпред России Борис Грызлов сообщил о согласовании всеми сторонами переговоров «формулы Штайнмайера». Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ее согласование. После этого радикалы на Украине начали акции протеста, представляя реализацию «формулы» как «капитуляцию».

Сам Штайнмайер объяснял, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает «формула Штайнмайера».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД