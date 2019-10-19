Флешмоб #Ябоюсьмужчин породил два новых

Россиянки запустили в Twitter флешмоб под хэштегом #Ябоюсьмужчин, где они рассказывают о личном горе, пережитом из-за отцов, мужей, одноклассников или неизвестных прохожих. Интернет-акция россиянок привлекла внимание мужчин и породила два новых флешмоба.

Тег #Ябоюсьмужчин вышел в российском сегменте Twitter в топ-3 трендов и набрал около 2 тыс. публикаций, сообщает «360».

«Однажды мою подругу избил ее мудчина просто потому что она не согласилась с ним спать. Хотите сказать, это нормально? Я думаю, что нет», – говорится в одном из сообщений, которое сопровождается упомянутым хэштегом.

«Когда я была в пятом классе, ко мне подошел девятиклассник со словами «я бы тебя тра***». Мне 10-11 лет. Представляете степень испуга?» – пишет другая пользовательница.

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В ответ на женские истории появился хэштег #Ябоюсьженщин. Он также вышел в топ трендов Twitter и набрал почти 2 тыс. постов.

«#ябоюсьженщин, потому что как ни зайду в «Твиттер», их все вокруг ущемляют и они все грозятся отомстить всем вокруг. Однажды я умру в схватке с какой-нибудь девочкой из-за того, что я тупой спермобак», – пожаловался один из авторов.

Эти два флешмоба породили третий – #Ябоюсьлюдей. «Я не понимаю тэгов #ябоюсьмужчин и #ябоюсьженщин. Говна много как в тех, так и в других и единственный хэштэг, имеющий права – #ябоюсьлюдей. Вы пытаетесь обвинить только одну сторону вместо того, чтобы объединиться и бороться вместе против проблемы в целом. Почему?» – пишут пользователи.

Напомним, ранее в центре внимания было движение Me Too. Под этим хэштегом публиковали истории о сексуальном насилии и домогательствах.

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