В NASA сообщили о летящем к Земле астероиде диаметром в километр

Астероид 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 км приблизится к Земле уже 25 октября, сообщили в центре исследования околоземных объектов NASA.

По данным ведомства, объект подойдет к Земле на минимальное расстояние 25 октября в 20.21 мск, передает РИА «Новости».

При этом для Земли астероид угрозы не представляет – он пройдет от планеты на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны или в 0,04 астрономических единицах (1 а.е. равна расстоянию между Землей и Солнцем).

Астероид относится к группе «Аполлонов». Он был открыт 18 апреля 1998 года. Всего в группе известно более 5 тыс. астероидов.

Ранее астрономы нашли следы мощнейшего взрыва в центре Млечного Пути.