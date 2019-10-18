Представительство ДНР открылось в Бельгии

В бельгийском Дендермонде прошло торжественное открытие представительского центра ДНР, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Возглавил центр председатель общественной организации «Euro-Rus» Крис Роман, передает «Донецкое агентство новостей».

В видеообращении глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что открытие центра поможет распространять информацию о том, как на самом деле живет Донбасс. Никонорова надеется на сотрудничество и дружбу между ДНР и Бельгией.

Бельгийский представительский центр стал седьмым по счету в странах ЕС.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об эффекте от работы таких центров ДНР.

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