Таисия Повалий отменила юбилейный концерт в Киеве

Украинская певица Таисия Повалий отменила концерт в Киеве, который должен был состояться в декабре.

«Юбилейный концерт в этом году не состоится», – написала певица в Instagram, причин отмены выступления она не назвала.

В сентябре директор дворца «Украина», где должен был пройти концерт Повалий, Роман Недзельский заявил, что запланированного мероприятия не будет, так как певица и руководство площадки не пришли к договоренности, сообщал «ТСН».

Позже певица написала в соцсетях, что не нарушала ни один закон Украины и не ездила выступать ни в Крым, ни в Донбасс. «Ни один закон Украины я не нарушала! И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, народной артистке Украины, нельзя петь на родине», – написала тогда Повалий.

Ранее Таисию Повалий раскритиковали в социальных сетях за любовь к России.